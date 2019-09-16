索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30記者會

2019-09-16 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議討論是否與中華民國斷交，內閣會議最後同意執政聯盟黨團會議稍早表決結果，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。我外交部六點半舉行正式記者會回應。