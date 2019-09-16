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索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30開記者會

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30記者會

2019-09-16 18:06聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議討論是否與中華民國斷交，內閣會議最後同意執政聯盟黨團會議稍早表決結果，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。我外交部六點半舉行正式記者會回應。

中華民國與索羅門在1983年建交，兩國有36年邦誼。索國若與我國斷交，將是蔡英文總統執政後，第6個與我國斷交的國家，我國邦交國只剩下16個。先前斷交的國家是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。

蔡英文總統（左）2017年9月以軍禮歡迎當時來訪的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）。...
蔡英文總統（左）2017年9月以軍禮歡迎當時來訪的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）。本報資料照
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斷交索羅門
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