民進黨汐止立委提名賴品妤 台聯允諾支持

2019-09-16 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立委提名將完成最後一塊拼圖，提名策略小組今天召開會議拍板通過建議案，預計新北市汐止徵召「太陽花女戰神」賴品妤、北市文山區徵召市議員阮昭雄、新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰、雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，則改由雲林縣前縣長蘇治芬上陣。

此外，新北市中永和區預計徵召民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖；新北市新店區將徵召名嘴張銘祐。若無意外，將由後天中執會通過。

民進黨秘書長羅文嘉今天下午也與台聯黨主席劉一德共同舉行記者會，台聯同意在原本有意提名的信義及汐止區支持民進黨人選，包括已經提名的市議員許淑華及準備提名的賴品妤。

賴品妤今年27歲，目前擔任立委林昶佐辦公室助理，若接受民進黨徵召，將是此次最年輕的立委參選人。劉一德原本有意參選汐止區立委，他今天表示，他願意促成賴品妤出線，也全力支持，賴品妤父親賴勁麟是他在台大參與學運時的革命夥伴，夥伴的女兒要參選，他沒有道理堅持下去，一定要全力幫忙。

劉一德也說，當初台聯有意在汐止提名的原因很簡單，時代力量立委黃國昌太晚宣布是否參選，民進黨前議員沈發惠也不參選，那一區等於平白放送給國民黨提名的李永萍，地方罵聲連連。他強調，民進黨去年11月24日慘敗，現在還是一場硬仗，綠營沒有分裂的本錢，民進黨跟台聯要繼續合作下去，才有贏的空間。

羅文嘉則代表黨中央感謝台聯，他表示，劉一德慷慨允諾全力幫忙，一旦通過賴品妤提名案，賴組成競選團隊，也將拜託劉擔任重要角色，希望借重劉的人脈跟基層基礎，打贏這場仗。

羅文嘉也感謝原本有意參選信義區立委的台聯文宣部主任潘厚勳，在兩黨合作之下，劉願讓賢給許淑華，許也已經致電給潘表達謝意。