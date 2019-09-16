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蘇貞昌下周一登陽明山宣布山林解禁？ 政院：地點時間未定

2019-09-16 17:05聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長蘇貞昌下周一將在陽明山舉行記者會，將正式宣布最新的山林解禁及服務政策。圖...
行政院長蘇貞昌下周一將在陽明山舉行記者會，將正式宣布最新的山林解禁及服務政策。圖／聯合報系資料照片
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行政院即將宣布全面開放山林，有媒體報導，行政院長蘇貞昌下周一將在陽明山舉行記者會，包括林務局、體育署、觀光局、內政部等跨部會單位將正式宣布最新的山林解禁及服務政策。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，確實正在討論規畫中，但時間地點都尚未定案。

為配合山林解禁，落實「全面開放有效管理」措施，「國發會公共政策網路參與平台」現正針對「開放山林，有效管理」、「資訊透明，簡化申請」、「設施服務，便民取向」、「登山教育，落實普及」及「責任承擔，觀念傳播」登山政策等五大主軸，希望在9月30日前徵詢民眾的意見，讓未來台灣登山政策，可來自政府與民眾協力共創的結晶。

國發會表示，台灣3000公尺以上的高山有2百餘座，日本國土面積是台灣10倍，卻僅有10餘座，加上位處亞熱帶，自然人文景觀豐富，這些得天獨厚的客觀條件，都有利於推展登山活動，政府將揚棄不必要的管制心態，鼓勵大家回應山的呼喚。

有媒體報導，行政院近期密集召集林務局、體育署、觀光局、內政部等跨部會討論登山服務政策，已形成「整合性計畫方案」，蘇揆23日將在陽明山正式宣布最近的登山服務政策，讓山友可體驗台灣高山之美。然而，Kolas指出，政院確實正在討論相關規畫，但時間地點都還沒有確定。

行政院內政部陽明山蘇貞昌
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