最強外掛！郭台銘爭取到沙烏地阿拉伯調降簽證費

2019-09-16 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘爭取到沙烏地阿拉伯調降簽證費。圖／本報資料照片 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘日前赴中東訪問，因認為沙烏地阿拉伯的簽證費用太高，便向對皇室成員表達盼能降價。沙烏地阿拉伯駐台灣辦事處今證實，即日起對台灣人申請沙國單次入境商務簽證，由500美元調降為81美元。郭台銘辦公室今下午表示，郭台銘對於能在這麼短的期間內，成功為國人爭取到降低去沙國商務考察的成本，感到欣慰。也對沙烏地阿拉伯國家的行政效率，留下深刻印象。

過去前往沙烏地阿拉伯的簽證費用為500美元，折合新台幣約為1萬5千多元，即日起調降為81美元（約新台幣2500元）。

郭台銘日前應沙國高層的邀請前往訪問，當時就認為該國簽證高達800美元，一般人沒辦法負荷，幕僚表示，他和皇室見面後，對方當場承諾，「如果未來郭台銘有機會為中華民國服務，沙國會把簽證費降到80美元。」

郭辦表示，郭台銘認為沙烏地阿拉伯是世界上最主要的石油產地、也是最重要的石油輸出國，而石化工業是國內非常重要的經濟支柱，但因環保問題及各種因素，使石化產業在台灣的生存愈來愈困難；因此，為了國家產業的永續發展和奠定百年發展的基石考量，特別用他個人的影響力與人脈，和沙國高層建立起直接聯繫的管道。

郭辦表示，降低簽證費用只是開始的敲門磚，只是為了要讓國人去商務考察、觀光等可以更便宜、便利的第一步，郭台銘也說，類似這一種有利於中華民國發展、有利於2300萬人的國計民生的措施，他一定堅守台灣價值，全力以赴。