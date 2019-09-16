立院明開議 國民黨質疑總預算編列有政策買票之嫌

2019-09-16 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院明天開議，國民黨今下午舉辦「立法實務研討會」，討論新會期優先法案及預算審查攻防。針對109年度中央政府總預算編列，國民黨智庫指出，當中諸多涉及政策買票、討好選民的嫌疑，分為黑箱式補助、撒幣式預算及浮濫式補助。

智庫指出，內政部的「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」過去僅編列1億5520萬元，今年卻編7億3300萬元，在項目說明欄僅表示「係因地質敏感地區及連續豪雨」，理由顯然並不充分。或是如僑委會從107年度新增的機密預算，可能有補助有綠社團之虞。

智庫質疑，中央各機關在總預算編列項目說明不清楚，或是編列金額過高及突然提高，導致行政機關有很大的裁量空間可以運用國家財源，對特定團體進行綁樁，行政策買票之實。

針對撒幣式預算部分，智庫指出，教育部國教署「少子女化對策計畫—2至5歲幼兒教育與照顧」中的「擴大2至4歲發放育兒津貼」，共編列158億4千萬元，卻為討好選民，將大量資源補貼個別家戶，嚴重排擠到改善整體托育制度及設施項目的預算，治標不治本。以及經濟部因錯誤的能源政策，將電價凍漲，導致台電從去年開始虧損至今。

智庫表示，蔡政府破壞兩岸關係，傷害台灣觀光後，編列36億元的「擴大秋冬國旅奬勵計畫」，其中有18億元來自於由「觀光發展基金」。但實際上，如此補助卻嚴重排擠到「觀光發展基金」的原有業務預算，甚至導致破產。

國民黨團總召曾銘宗表示，此次總預算審查，黨團將秉持「錢花在刀口上」的原則，嚴格把關。