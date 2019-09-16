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石木欽若是馬總統任命 她諷綠營豈能讓他船過水無痕？

2019-09-16 14:33聯合報 記者林文義╱即時報導

公懲會前委員長石木欽，被查出在最高法院庭長任內，有違法官倫理規範。 圖／聯合報系...
公懲會前委員長石木欽，被查出在最高法院庭長任內，有違法官倫理規範。 圖／聯合報系資料照片
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公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出違反法官倫理及接受不當招待，國民黨立法院黨團要求司法院長許宗力下台負責。司法院回應，不當行為均在院長就職前，無督導不周，此案無關藍綠政黨，司法院將嚴肅面對、公正處理，作為全體司法同仁的警惕，國民黨立委柯志恩表示，倘若石木欽是馬總統任命，依照綠營的標準，又豈能讓他捲鋪蓋走人就船過水無痕？

柯志恩說，公懲會委員長石木欽是蔡政府推動司法改革的要角之一，向來與綠營關係良好，2017年底由許宗力院長推薦，並經蔡總統同意任命為公懲會委員長，如今被爆出交往複雜、居中喬案、且數度接受當事人招待等嚴重違紀行為，成為史上第一位因醜聞而下台的公懲會委員長。他雖自行請辭，但提攜他的蔡總統和許院長為何至今視若無睹、不置一詞？倘若石木欽是馬總統任命，依照綠營的標準，又豈能讓他捲鋪蓋走人就船過水無痕？

柯志恩說表示，司法人員的操守、品德、風紀與執法的公正，是建立司法威信的核心所在，尤其他曾是「法官中的法官」，手握司法生殺大權，但卻不知自重自愛，多次逾越司法紅線，甚至墮落如司法蟑螂之流，忙於喬案、接受招待，堪稱司法界的敗類！尤其，公懲會掌理懲戒權，負責對違法失職的公務人員懲戒處分，身為公懲會委員長地位崇高，但人品操守早已被嚴重玷汙，如何令人相信他在承審各種案件中，沒有接受關說、偏頗徇私，或沒有因其與綠營關係交好，故而揣摩上意、迎合當道？

例如，石木欽在最高法院庭長期間，曾就陳水扁的案子，多次將承審法官的意見退件，也無怪乎對於台大校長管中閔兼職案，他以公懲會委員長之尊，竟破天荒地決定開放公審，招致各界非議，結果也判管中閔申誡處分。試問，這樣的判決，如何讓國人相信公懲會清清白白、沒有政治黑手染指？又如何令人民不會懷疑蔡政府的公懲會早已淪為司法院的東廠分院？！

柯志恩說，更諷刺的是，石木欽的辭職聲明，竟稱自己是「因個人審判作為，不能見容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品」。雖然司法院回應表示「不知所云」，然而，請蔡政府高層勿再裝聾作啞！總統府代表出來道歉並給個清楚交代有這麼困難嗎？究竟是哪一「審判作為」不能見容於當道？如此豈非公開承認確有高層政治力介入審判？則請問"公審"管中閔兼職案是否受高層指使？又是否最後結果為「申誡」處分令高層不開心？還是在承審期間石木欽知道檢察官已著手調查其違紀行為，所以想利用公審管中閔以討好當道、企圖以此保住官位？抑或是涉案證據確鑿，紙包不住火，如今狼狽下台，卻還想拿「政治鬥爭」當作遮羞布？

柯志恩說，一個石木欽，暴露多少蔡英文高喊司法改革的空洞、荒謬與噁心！公懲會的官網介紹委員長還是石木欽，明天上班日，司法院長許宗力和總統府發言人該出來面對國人了吧！（註：寄望用人唯私的蔡總統出來面對、親自道歉？那就省省吧！）

石木欽司法院管中閔柯志恩
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