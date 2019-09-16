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韓國瑜夫妻點頭 韓家軍「最強菜販」林佳新選台中立委

2019-09-16 13:24聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

韓家軍五虎將「最強菜販」林佳新（右）今上午到國民黨台中市黨部，拜會黨部主委顏文正...
韓家軍五虎將「最強菜販」林佳新（右）今上午到國民黨台中市黨部，拜會黨部主委顏文正，表達參選第一選區立委決心。記者洪敬浤／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜的韓家軍五虎將之一的「最強菜販」林佳新，今天上午拜會國民黨台中市黨部主委顏文正，表達投入台中市第一選區立委的意願。林佳新說，已取得韓國瑜市長、市長夫兼李佳芬點頭，要挑戰號稱「最強立委」的立法院副院長、民進黨籍蔡其昌。

蔡其昌辦公室發言人蔡克斯說，對國民黨任何空降人選並無評論，但人選一變再變，甚至最後一刻才遷籍空降，對海線鄉親極不尊重；蔡其昌會持續一步一腳印爭取地方建設，造福地方，爭取鄉親最大支持。

林佳新今上午在助理陪同下，到國民黨台中市黨部拜會顏文正。林佳新說，他已向韓國瑜夫婦報告，得到他們的首肯，李佳芬也說「雲林囝仔毋湯漏氣、拚給人看」；他強調，要為韓家軍打第一仗，他年輕人不怕戰、肯戰，不怕吃苦拚拚看。

台中市立委第一選區現任立委為蔡其昌，國民黨原本規畫由前立委張顯耀出征，但張顯耀以家庭因素為由婉拒，國民黨在台中立委提名上，第一選區懸缺。

林佳新72年次，在雲林西螺種菜、賣菜，屬於韓國瑜韓家軍五虎將之一，號稱「最強菜販」。他9月初已將戶籍遷到台中市立委第一選區備戰。林佳新說，他在台中有很多朋友，尤其跟海線農民、農會都有接觸。

林佳新說，他種菜出身，檯面上政治人物沒有人為菜農、基層發聲代言，加上他初生之犢不畏虎，總要有人替韓國瑜選總統打第一戰；如果能獲得國民黨徵召提名，他會衝出成績。

顏文正說，林佳新年輕、有衝勁，將依照黨內提名機制，提報給提名小組與中常會，最快下周中常會可定案；市黨部評估，林佳新年輕、口條好，菜販出身接地氣，面對媒體也不會怯場，對上實力堅強的現任立委仍值得一拚。

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