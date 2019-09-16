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觀察站／中共代理人法踩煞車 大綠、小綠恐嫌隙更深

2019-09-16 13:53聯合晚報 本報記者賴于榛

蔡英文總統宣布的中共代理人修法，可能要在這會期踩煞車，行政院也沒未提出對案；事實上，這變化不難理解，現今綠營總統選情相對穩定，從反送中的一系列低調回應，逐步可看出綠營不再需要芒果乾（亡國感）吃到飽，漸漸遠離極端光譜，但這調整獨派是否能接受，會不會影響泛綠整合，有待觀察。

蔡總統拋出中共代理人修法後，引發輿論激情討論，但沸沸揚揚沒有太久，此議題隨後被冷處理，縱使反送中持續火燙，綠營並未打鐵趁熱宣傳，一直到會期將近，修法的「專法派」跟「兩岸人民關係條例修正派」才浮上檯面，但整個暑假運作過後，任憑陸委會說破了嘴，台商反彈聲浪不增反減。

蔡政府在台商回流政策博得好評，但在陸台商依然存在，任何程度的管制都會引發反彈，這既是既定現象，也是關鍵因素，大陸台企聯總會一句，「這樣意識形態的法案，是不是就不要再去推動了？」徹底影響整體布局。

反送中及香港眾志秘書長黃之鋒來台，蔡政府被質疑過度低調，但翻翻府院黨檯面上說法，其實早早畫清界線，只支持香港爭取自由民主，沒有要激起國情激憤，不再芒果乾吃到飽。

現今綠營總統選情較藍營穩定，因此無論是惹得台商疑懼，或是做盡深綠光譜等動作都是縮小支持者的範圍，並非明智之舉，目前的低調行徑可以明白是為了選戰考量，只不過中共代理人修法彷若是基進黨、時代力量力捧的嶄新神主牌，民進黨在這裡踩煞車，恐讓大綠、小綠嫌隙更深，是否影響2020的泛綠整合，各界都在看。

中共代理人台商反送中
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