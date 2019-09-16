立院17日開議 洪慈庸、林昶佐：不加入任何黨團運作

2019-09-16 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



無黨籍立委洪慈庸。記者蔡晉宇／攝影 分享 facebook 立法院新會期周二開議，退出時代力量的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐動向備受關注。是否以「趙正宇模式」加入民進黨團運作？立委洪慈庸表示，目前不會加入民進黨團，一切看議題表態。立委林昶佐則表示，下會期不會加入任何黨團運作，將多和同為無黨籍的洪慈庸委員共同討論，視議題進行表態。

對於新會期備受關注的中共代理人修法，洪表示，會支持抗中保台立場，至於是時力黨團提案或民進黨團版本，只要是可行的提案都會支持，可以後續討論。另外是否支持時代力量的《港澳條例》修法及立《難民法》，洪表示，現階段無論現有行政手段或修法討論，只要有實質幫助到香港民眾就支持。立委林昶佐則表示，法案處理的部分，原則上會以所屬的外交國防委員會議案為主，特定法案，則會就討論過程來進行思考。

民進黨團則表示，尊重洪慈庸、林昶佐，一切以他們的主體為主，不宜去喊話，不會刻意邀請兩人加入黨團。

至於時代力量黨團，除洪慈庸、林昶佐退黨，高潞・以用遭黨除名，由台大經濟系教授鄭秀玲接任，時力還有三名立委維持黨團運作。立委徐永明表示，時力先前已向林昶佐、洪慈庸喊話，希望洪、林加入時代力量黨團運作，若洪、林有法案要提案連署，只要與時力立場一致，黨團也會願意協助提案，現在黨團的態度仍舊不變。