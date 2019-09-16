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台灣民眾黨官網遭駭客入侵癱瘓 柯文哲：報警處理

2019-09-16 11:24聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，強調招收黨員採雲端作業，不料昨晚官網甫一上線，隨後在今凌晨遭到駭客入侵，透過簡訊認證機制，癱瘓註冊系統，逼得民眾黨只好先暫時關閉網頁進行維護。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，議員已經有交代，黨的問題就由黨的發言人去回答，不過這很簡單，就是駭客侵入當機。

據了解，有駭客惡意且不斷重複地輸入他人手機透過民眾黨的系統發送，甚至還有內政部官員收到民眾黨的黨員申請認證簡訊。

柯文哲表示，這就是駭客，駭客侵入用網站在發簡訊，也代表網站開張第一天就被駭客幹掉了。

是否覺得被陰謀性針對？柯文哲苦笑說，這沒有辦法啊，在這世界上，不能期待每個人都善意，不過還是要有能力去抵抗。

不過由於黨員認證涉及個資，如今有駭客入侵，是否會報警處理？對此，柯文哲說，那當然要報警處理，自己的態度是該怎麼做就怎麼做。

對於民眾黨計畫本周公布首波區域立委、不分區立委名單，柯文哲說，其實到目前為止，黨都還沒有正式成立，不過我們會盡快處理，預計會分批公布，確定的就先公布，讓人家選舉比較方便，畢竟目前只剩下四個月，所以我們沒有辦法一批整個公布，就是分批處理。

駭客柯文哲台灣民眾黨
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