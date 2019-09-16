台灣民眾黨官網遭駭客入侵？ 黨員註冊系統被癱瘓

2019-09-16 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，強調招收黨員採雲端作業，昨官網甫一上線，短短1個小時就有1500人報名，欲加入黨員。

不料，民眾黨的網站，隨後在今凌晨遭到駭客入侵，透過簡訊認證機制，癱瘓註冊系統，逼得民眾黨，只好先暫時關閉網頁進行維護。

台灣民眾黨發言人陳思宇表示，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，考量到有使用者欲入黨卻收不到簡訊，因此先暫時關閉網站，並調整簡訊認證機制，等恢復正常，會再度開放使用。