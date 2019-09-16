【重磅快評】高雄像被騙走的小孩？ 蔡英文再次顛覆民主

2019-09-16 07:44 聯合報 主筆室



蔡總統昨天在陳菊的陪同下到高雄，面對綠營曾經主政20年卻丟掉的灘頭堡，她語帶嘲諷地說：「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，所以1月11日（我們）要把小孩收回來」。這堪稱是繼蔡英文要台中市民向林佳龍道歉後，又一驚人之語，再次顯露了她的封建心態。

去年高雄市長韓國瑜在三山造勢中，喊出「民進黨也不是高雄的爸爸，為什麼每次投票都要投給它？」的名言，這一席話彷彿醍醐灌頂般，讓許多高雄選民大夢初醒，一舉摘除了頭頂上長年來「非綠不投」的緊箍咒，從而翻轉了高雄長期綠色執政的慣例。

如今應證，韓國瑜當初說的一點都沒錯，民進黨還真的把高雄當成它們可以呼來喝去、沒有自我意識的小孩，更貼切地說，是被當成禁臠。民進黨當初「靠勢」高雄人非綠不投，沒想到，居然讓一個初來乍到又是深藍出身的國民黨候選人給「拐」走了，是可忍、孰不可忍。

高雄市民去年選擇改變，這不正是體現「人民做主」的民主真諦嗎？政治人物接受選舉檢驗，選民用選票教訓執政不力的候選人、拿走權力，這早是台灣的政治常態。蔡英文成天把「守護民主」掛在嘴上，但事實卻是，在她的定義裡，投給民進黨才叫民主，投給非綠者，就是被壞人給騙了，完全無視於選民的自主意識，以及對於民主基本的尊重與素養。

退一萬步想，民進黨長期以高雄人的老子自居，若真心疼愛高雄也就罷了，但有哪個父母會忍心讓小孩扛債三千億？ㄧ輩子被貧窮困住了夢想與飛翔？雖然這小孩滿身穿戴名牌，卻全是父母為了充面子到處借貸買來的，外表看似光鮮亮麗，掀開華服底下卻是渾身瘡孔，這樣的父母夠格嗎？