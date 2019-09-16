石木欽案／藍委：許宗力下台 蔡總統道歉

公懲會前委員長石木欽因涉違反法官倫理請辭。國民黨立法院黨團昨天舉行記者會批評，身為公懲會首長，發生這種重大違紀醜聞，司法院長許宗力應下台負責，蔡英文總統也應向國人公開道歉。

對此司法院表示，石木欽不當行為均在許宗力任院長前，無督導不周問題；並強調此案無關藍綠政黨，司法院會嚴肅面對、公正處理，作為全體司法同仁警惕。

國民黨立法院黨團就石木欽司法醜聞一事，要求司法院長下台負責，蔡英文總統向全民道歉。記者陳正興／攝影 分享 facebook

國民黨立委曾銘宗昨天在記者會上說，「公懲會組織法」規定，委員長是特任官，由司法院長甄選推薦，經總統同意後任命。石木欽不當行為早在四年前就立案調查，蔡總統二○一七年卻仍把他升任公懲會委員長，司法院長督導不周應下台負責，蔡英文用人不當，更應向全民道歉。

曾銘宗質疑，石木欽被查出多次與訴訟個案當事人不當往來、飲宴，都是在被任命為委員長之前就發生的事，在最講求風紀的司法界，為何他能升任公懲會委員長一職？是否用人看顏色？這是繼促轉會前副主委張天欽、中選會主委李進勇後，另一件用人不當事件。

藍委柯志恩批評，公懲會委員長地位崇高，但人品操守早已被玷汙，如何令人相信他在承審案件中沒有偏頗徇私、或沒有因其與綠營關係交好，故而揣摩上意？難怪台大校長管中閔兼職案，他以委員長之尊，破天荒開放公審，招致各界非議，結果也判管申誡處分。

藍委林奕華也說，蔡英文的司法改革已經變成笑話，除了石木欽外，法務部前部長邱太三也被爆涉司法關說而請辭國安會諮委；日前發生的民進黨立委陳明文神祕的三百萬，在尚未查清來源前，法務部次長蔡碧仲就急著護航。石木欽給一支申誡羞辱管中閔，又要怎麼用同一標準來懲處自己？