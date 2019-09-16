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石木欽案／藍委：許宗力下台 蔡總統道歉

2019-09-16 00:26聯合報 記者鄭媁、蕭雅娟／台北報導

公懲會前委員長石木欽因涉違反法官倫理請辭。國民黨立法院黨團昨天舉行記者會批評，身為公懲會首長，發生這種重大違紀醜聞，司法院許宗力應下台負責，蔡英文總統也應向國人公開道歉。

對此司法院表示，石木欽不當行為均在許宗力任院長前，無督導不周問題；並強調此案無關藍綠政黨，司法院會嚴肅面對、公正處理，作為全體司法同仁警惕。

國民黨立法院黨團就石木欽司法醜聞一事，要求司法院長下台負責，蔡英文總統向全民道歉...
國民黨立法院黨團就石木欽司法醜聞一事，要求司法院長下台負責，蔡英文總統向全民道歉。記者陳正興／攝影
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國民黨立委曾銘宗昨天在記者會上說，「公懲會組織法」規定，委員長是特任官，由司法院長甄選推薦，經總統同意後任命。石木欽不當行為早在四年前就立案調查，蔡總統二○一七年卻仍把他升任公懲會委員長，司法院長督導不周應下台負責，蔡英文用人不當，更應向全民道歉。

曾銘宗質疑，石木欽被查出多次與訴訟個案當事人不當往來、飲宴，都是在被任命為委員長之前就發生的事，在最講求風紀的司法界，為何他能升任公懲會委員長一職？是否用人看顏色？這是繼促轉會前副主委張天欽、中選會主委李進勇後，另一件用人不當事件。

藍委柯志恩批評，公懲會委員長地位崇高，但人品操守早已被玷汙，如何令人相信他在承審案件中沒有偏頗徇私、或沒有因其與綠營關係交好，故而揣摩上意？難怪台大校長管中閔兼職案，他以委員長之尊，破天荒開放公審，招致各界非議，結果也判管申誡處分。

藍委林奕華也說，蔡英文的司法改革已經變成笑話，除了石木欽外，法務部前部長邱太三也被爆涉司法關說而請辭國安會諮委；日前發生的民進黨立委陳明文神祕的三百萬，在尚未查清來源前，法務部次長蔡碧仲就急著護航。石木欽給一支申誡羞辱管中閔，又要怎麼用同一標準來懲處自己？

石木欽司法院蔡英文許宗力管中閔李進勇蔡碧仲張天欽邱太三曾銘宗

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