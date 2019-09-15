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台灣民眾黨官網上線 即日起正式招收黨員、黨友

2019-09-15 21:24聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲成立台灣民眾黨。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，數度強調一切將採「雲端作業」，包括招募黨員都是採網路Ｅ化制度。為此，台灣民眾黨官方網站也在今晚正式上線（https://www.tpp.org.tw），不僅開放線上入黨，還開放申請為「黨友」。

民眾黨強調，只要關心台灣的發展，無論黨派立場，都可以申請成為「黨友」，一起參與民眾黨的政策論壇討論、收到最新民眾黨活動訊息，和不同觀點立場的黨友線上切磋，交換意見。

若是選擇成為黨員，不僅不收黨費，還能夠參與論壇，提出政策交流、針砭時事，參與民意調查投票、參選黨職、接受公職提名。

台灣民眾黨發言人陳思宇表示，「創新」是改變政治文化的唯一道路，也是我們勢在必行的責任，人民利益應大於政黨利益，台灣民眾黨作為新生的柔性政黨，這次也將由民眾黨率先從全面E化開始做起。

陳思宇說，民眾黨決策三原則，除了民意、專業、價值外，台灣價值包含民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營。

只見民眾黨的網站視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發，打造公開透明的政府為願景，期待成為能夠傾聽各方民意的象徵。

台灣民眾黨官方網站也在今晚正式上線，不僅開放線上入黨，還開放申請為「黨友」。圖／...
台灣民眾黨官方網站也在今晚正式上線，不僅開放線上入黨，還開放申請為「黨友」。圖／擷取自民眾黨官網
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台灣民眾黨陳思宇2020選舉柯文哲
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