台灣民眾黨官網上線 即日起正式招收黨員、黨友

2019-09-15 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲成立台灣民眾黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，數度強調一切將採「雲端作業」，包括招募黨員都是採網路Ｅ化制度。為此，台灣民眾黨官方網站也在今晚正式上線（https://www.tpp.org.tw），不僅開放線上入黨，還開放申請為「黨友」。

民眾黨強調，只要關心台灣的發展，無論黨派立場，都可以申請成為「黨友」，一起參與民眾黨的政策論壇討論、收到最新民眾黨活動訊息，和不同觀點立場的黨友線上切磋，交換意見。

若是選擇成為黨員，不僅不收黨費，還能夠參與論壇，提出政策交流、針砭時事，參與民意調查投票、參選黨職、接受公職提名。

台灣民眾黨發言人陳思宇表示，「創新」是改變政治文化的唯一道路，也是我們勢在必行的責任，人民利益應大於政黨利益，台灣民眾黨作為新生的柔性政黨，這次也將由民眾黨率先從全面E化開始做起。

陳思宇說，民眾黨決策三原則，除了民意、專業、價值外，台灣價值包含民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營。