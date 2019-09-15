影／蔡英文談現今高雄 「陳菊帶大的小孩被騙走」

2019-09-15 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



總統蔡英文（左二）諷高雄好像陳菊帶大的小孩，被騙走。圖／高雄市寶珠溝文化藝術發展協會提供 分享 facebook

總統蔡英文今天傍晚至漢神巨蛋出席藝術協會的會員大會，面對韓國瑜主政的高雄，語帶嘲諷說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，獲現場鼓掌贊同；蔡英文更表示，再也找不出比目前更好的中央執政團隊，她直白地說，「到國民黨找，不用了」。

蔡英文今天下午到漢神巨蛋宴會廳參加「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會」的會員大會，並未公開，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春及多位立委陪同。

蔡英文說，她常常在高雄陪陳菊坐車，菊姐都會指出做了什麼政績，但卻也說，現在樹上花是黃色的，過一陣子就變紅色的，蔡說「我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來，好不好？，獲得現場鼓掌贊同。

蔡英文認為，為何民進黨在高雄12年執政這麼好，一下子成果就不見了？因現今很多是民粹主義，歐洲很多國家也面臨一樣問題，但會慢慢回歸理性，去年11月24日也有爆出民粹，「我感覺台灣是理性社會，會慢慢回來」。

蔡英文也承認，2016年執政初期確實有些手忙腳亂，走過辛苦、不順的日子，就好像打地基，但為何現內閣做得好，因為人才都集中在內閣；她不能保證將來前面沒有更大挑戰，「但我跟各位講，我們執政已經穩定！」

蔡英文強調，今年1月開始就看到團隊的政績實現，以前處理不好的事情都重新調整一遍，除了勞工政策還在處理，不少受到大家批評的都已處理完，「福國利民政策出來了！」，現經濟成長率是四小龍之首，台灣人能感受到政府有在做事，孩包括有史以來規模最大的稅改、沒跟人民多收錢卻能年花400億的長照。