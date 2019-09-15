親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
中共代理人修法
政治
軍事
綜合

2年沒拍戲 舒淇自爆「退出演藝圈」真相

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

中監說台北授課要申請 陳水扁：日常生活活動不用申請

2019-09-15 19:28聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

陳水扁今在臉書發文邀請大家踴躍報名凱達格蘭學校24期國策班，他會親自授課。陳水扁兒子、民進黨高市議員陳致中說，上課非公開活動，應沒有申請問題。但台中監獄卻認為任何活動都要申請。阿扁隨後又在發臉書反駁說，授課不違背「二不」，「維持日常生活及職業所需」的活動都不用再申請。

陳水扁說，他今日在臉書宣布將在9月28日開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，「非公開活動不用申請」，不過台中監獄表示，參與活動要申請。

陳水扁說，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校，「國家領導與發展策略班」旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英，除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括「台灣精神之旅─攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」。

陳水扁說，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年總統、4年市長的阿扁應邀講授《國家領導的藝術》，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的「二不」，即不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。

他說，矯正機關認定阿扁參加回憶錄《堅持》新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。阿扁要到凱校授課，何嘗不是？！

陳水扁說，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。

陳水扁還說，他為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。何況根據行政院主計總處官方分類是有「政治」的職業的。阿扁一生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？！

陳水扁說，2018年阿扁收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票；如今阿扁也收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，民進黨主席卓榮泰卻不敢回覆阿扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會！？

前總統陳水扁在臉書上說，他在凱校授課不違背「二不」，「維持日常生活及職業所需」的...
前總統陳水扁在臉書上說，他在凱校授課不違背「二不」，「維持日常生活及職業所需」的活動都不用再申請。圖／翻攝自陳水扁臉書
分享

陳水扁民進黨投票
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／蔡英文談現今高雄 「陳菊帶大的小孩被騙走」

2019-09-15 20:01

陳水扁想到凱校授課 再槓中監：何嘗不是職能治療？

2019-09-15 19:14

假新聞要不要管？ 柯文哲：與其靠政府不如靠人民

2019-09-15 19:47

陳水扁凱校上課非公開不用申請？ 中監：請扁提出申請

2019-09-15 15:30

呂秀蓮臉書千字文開砲 批私菸案是國恥

2019-09-15 14:05

陸委會駐港代表無法上任 空缺近15個月 史上最長

2019-09-15 13:36

訂難民法？黨政人士：大陸可每天送出100個假政治犯

2019-09-15 13:30

獨派：蔡政府聲援黃之鋒、李孟居淪口號

2019-09-15 13:29

扁凱校國策班當講師 中監：參與活動都要申請

2019-09-15 13:28

陸委會駐港處長空缺15個月 破扁政府紀錄

2019-09-15 13:26

李惠美無法赴港上任請辭 光華中心主任懸缺達10個月

2019-09-15 13:25

訪高雄教會談長照2.0 蔡英文：希望4年後這裡更快樂

2019-09-15 13:05

阿扁要開班授課！ 打破台中監獄提出的四不原則

2019-09-15 12:08

安倍內閣改組 唐鳳意外成日本網民焦點

2019-09-15 11:40

影／石木欽請辭案 藍委要求司法院長下台、蔡英文道歉

2019-09-15 11:08

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影╱國民黨團批喬案法官竟升官 司法院長下台、蔡英文道歉

2019-09-15 10:26

吳釗燮推特外交 另闢蹊徑讓國際看見台灣

2019-09-15 10:19

台美GCTF助國際參與 吳釗燮：多國討論是否加入

2019-09-15 10:11

香港光華文化中心 平路、羅智成、張曼娟都當過主任

2019-09-15 10:06

立院17日開議 審計長同意權案拚月底前過關

2019-09-15 09:25

香港工作簽卡關 文化部駐港機構主任懸缺10個月

2019-09-15 09:10

影／游錫堃：促台美建交 川蔡任內可能性較高

2019-09-15 07:54

王定宇拜會美國會 促美邀台參與環太軍演

2019-09-15 07:46

台索「邦誼有些挑戰」蔡總統：盡力溝通

2019-09-15 00:11

「綠色法官」案外案 王世堅判賠施明德10年還沒賠清

2019-09-14 23:38

為何總是「I don't care」？ 柯P：因為你死人看不夠多

2019-09-14 21:13

賴清德今晚回老家團聚 「蔡賴會」無緣成局

2019-09-14 20:51

公視董事輔選違反規定 蔡辦：已修正 感謝外界指正

2019-09-14 20:47

影／蔡英文出席黃家古厝音樂會 賴清德未現身

2019-09-14 20:17

想暗算管中閔的綠色高官都「掛掉」羅智強：一正破九邪

2019-09-14 20:06

王浩宇爆海地邦交亮紅燈 外交部：邦誼穩固

2019-09-14 20:05

蔡英文出席台南黃家古厝音樂會 感謝「清德」

2019-09-14 19:50

蔡賴會今晚不會成局 陳宗彥：賴不在台南

2019-09-14 18:37

柯文哲專訪批兩岸關係太僵 府：請專心市政

2019-09-14 18:35

點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

2019-09-14 18:16

照顧需要照顧的人 蔡總統：政府不債留子孫

2019-09-14 18:02

全力鞏固邦誼 徐斯儉擬16日抵索羅門訪問

2019-09-14 17:45

訪康那香回台投資 蔡英文：支持民進黨讓台灣脫胎換骨

2019-09-14 17:09
看更多

熱門文章

國軍同性婚禮來了 空軍男男戀人10月拔頭籌

2019-09-15 16:45

「綠色法官」案外案 王世堅判賠施明德10年還沒賠清

2019-09-14 23:38

影／游錫堃：促台美建交 川蔡任內可能性較高

2019-09-15 07:54

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

2019-09-15 17:15

韓國瑜台中狂掃21宮 鐵粉四叉貓整整跟了12宮

2019-09-14 23:00

馬英九韓國瑜同台互動熱絡 擁抱展現團結

2019-09-15 16:13

傳林佳新到台中選立委 「最強菜農」挑戰蔡其昌

2019-09-15 12:25

台美合作！ 我新海巡旗艦採美傳奇級艦設計 明年服役

2019-09-15 11:44

呂秀蓮臉書千字文開砲 批私菸案是國恥

2019-09-15 14:05

影╱韓國瑜不只和馬英九相擁 還貼心做了這件事

2019-09-15 16:49

郭參選蔡英文躺著當選？ 謝龍介：觀察重點是這個

2019-09-15 13:07

文創難做！ 花創慘賠8年閉門掙扎

2019-09-15 00:24

韓營嗆wecare高雄是反韓團體 大港開場爭議五問尹立

2019-09-15 08:25

未掛韓國瑜合體競選照？ 國民黨立委選將說原因

2019-09-14 22:47

韓國瑜拜清水紫雲巖 中部紅黑派團結力挺

2019-09-14 21:37

為何總是「I don't care」？ 柯P：因為你死人看不夠多

2019-09-14 21:13

影／老喊韓國瑜快來告 賴坤成開心秀傳票：讓法院認證

2019-09-15 12:02

陸委會駐港代表無法上任 空缺近15個月 史上最長

2019-09-15 13:36

苗栗最後泰雅文面國寶 柯菊蘭97歲辭世

2019-09-15 01:05

最強農民vs最強立委 林佳新表態願戰蔡其昌

2019-09-15 17:45

阿扁要開班授課！ 打破台中監獄提出的四不原則

2019-09-15 12:08

安倍內閣改組 唐鳳意外成日本網民焦點

2019-09-15 11:40

國民黨砲轟郭台銘 洪秀柱不以為然：我們自己要反省

2019-09-15 17:26

韓國瑜台中連跑21間宮廟 柯文哲：是我不會這樣排

2019-09-15 11:01

洪秀柱虧韓國瑜講話讓人提心吊膽 但又「聽得很爽」

2019-09-15 17:48

馬韓破冰後再同台 藍大咖齊聚上演大團結

2019-09-15 13:44

列民眾黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

柯文哲批兩岸關係弄僵 蔡英文：他講話沒意義

2019-09-15 15:31

要選嗎？郭營：郭台銘還在政治與良心間掙扎

2019-09-15 13:43

決戰「搖擺州」 藍綠搶攻中台灣票倉

2019-09-15 00:04

柯文哲拜浩天宮 司儀念韓國瑜「台灣安全 人民有錢」舊稿

2019-09-15 11:59

柯文哲：民眾黨區域立委提名 名單確定後公布

2019-09-15 11:15

香港工作簽卡關 文化部駐港機構主任懸缺10個月

2019-09-15 09:10

台商關切「中共代理人」 姚人多連說三次放心

2019-09-14 23:44

韓國瑜：老百姓過得太苦還害怕未來 呼籲下架民進黨

2019-09-14 23:00

如何挽留郭台銘？ 吳敦義：我不能多講

2019-09-15 15:02

韓朱配？朱只喊團結「總不至於罵完馬又來罵朱」

2019-09-15 00:29

三腳督倒數／郭台銘副手將亮牌 韓蔡還不急

2019-09-15 13:33

新聞眼／中台灣民意擺向哪邊？藍綠白都搶

2019-09-15 00:38

台版傳奇級海巡艦 明年下水服役

2019-09-15 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top