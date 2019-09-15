中監說台北授課要申請 陳水扁：日常生活活動不用申請

2019-09-15 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



陳水扁今在臉書發文邀請大家踴躍報名凱達格蘭學校24期國策班，他會親自授課。陳水扁兒子、民進黨高市議員陳致中說，上課非公開活動，應沒有申請問題。但台中監獄卻認為任何活動都要申請。阿扁隨後又在發臉書反駁說，授課不違背「二不」，「維持日常生活及職業所需」的活動都不用再申請。

陳水扁說，他今日在臉書宣布將在9月28日開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，「非公開活動不用申請」，不過台中監獄表示，參與活動要申請。

陳水扁說，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校，「國家領導與發展策略班」旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英，除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括「台灣精神之旅─攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」。

陳水扁說，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年總統、4年市長的阿扁應邀講授《國家領導的藝術》，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的「二不」，即不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。

他說，矯正機關認定阿扁參加回憶錄《堅持》新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。阿扁要到凱校授課，何嘗不是？！

陳水扁說，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。

陳水扁還說，他為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。何況根據行政院主計總處官方分類是有「政治」的職業的。阿扁一生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？！