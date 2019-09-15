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陳水扁想到凱校授課 再槓中監：何嘗不是職能治療？

2019-09-15 19:14聯合報 記者丘采薇╱即時報導

保外就醫的前總統陳水扁昨在臉書邀大家報名月底開學的凱達格蘭學校第二十四期《國家領...
保外就醫的前總統陳水扁昨在臉書邀大家報名月底開學的凱達格蘭學校第二十四期《國家領導與發展策略班》，他說他會親自授課。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」。
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前總統陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」公布，他將在9月28開學的凱達格蘭學校第24期「國家領導與發展策略班」中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。不過此舉打破中監規定的「四不」，中監對此要求陳水扁必須提出申請，稍早陳水扁透過群組再反問，他要到凱校授課，何嘗不是職能治療？

陳水扁更自爆，他已經收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，黨主席卓榮泰卻不敢回覆阿扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會？

陳水扁說，他9月15日在臉書宣布將在9月28日開學的凱達格蘭學校第24期「國家領導與發展策略班」中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，「非公開活動不用申請」，不過台中監獄表示，參與活動要申請。

陳水扁說，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校。「國家領導與發展策略班」旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括「臺灣精神之旅 – 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」。

陳水扁說，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年總統、4年市長的阿扁應邀講授「國家領導的藝術」，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的「二不」，也就是不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。

陳水扁說，矯正機關認定阿扁參加回憶錄「堅持」新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。阿扁要到凱校授課，何嘗不是？

陳水扁強調，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。阿扁為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。何況根據行政院主計總處官方分類是有「政治」的職業的。阿扁ㄧ生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？

陳水扁行政院
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