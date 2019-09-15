洪秀柱虧韓國瑜講話讓人提心吊膽 但又「聽得很爽」

2019-09-15 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨前任黨主席洪秀柱。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影 分享 facebook 國民黨前主席洪秀柱今出席國民黨主辦的「2019大陸台商秋節聯誼茶會」。她在致詞時開玩笑說自己不太喜歡韓國瑜，因為他每次講話讓人提心吊膽，「但又聽得很爽」；話鋒一轉，洪秀柱又強調，韓國瑜是透過國民黨層層機制勝出來的總統候選人，制度很重要，誰破壞制度誰就是罪人。

洪秀柱說，她實在不太喜歡韓國瑜，因為韓國瑜每次講話都讓人提心吊膽，「但又聽得很爽」。但她必須告訴大家，制度很重要，誰破壞制度誰就是罪人，喜歡韓國瑜或是不喜歡韓國瑜都好，可是韓是透過國民黨層層機制勝選出來的總統候選人，「韓國瑜已經是我們的代表，韓國瑜選上我們大家才會安心」。

洪秀柱表示，縱然韓國瑜有些小毛小病，但瑕不掩瑜，誰沒有過去？韓國瑜就喜歡喝那兩杯，只要那兩杯不壞事、就沒事。洪秀柱問台前的大家，誰閒下來跟兩三知己不喜歡喝那兩杯？喝了興致大發，講什麼話有時候自己都忘掉，但韓國瑜就是性情中人，她愛的是李佳芬，更愛的是中華民國，就憑這點，要投票給他。

洪秀柱說，國民黨不僅要團結一致，要拓展更多的選票讓韓國瑜當選，這不是為了韓國瑜，是為了社會安定，兩岸和諧，讓國家有未來，下一代有希望。

洪秀柱也提醒，如果國會不過半，韓國瑜選上也是跛腳，呼籲大家支持國民黨所提出的立委候選人，讓國會過半。洪秀柱講到一半說，她差點忘記自己也是立委參選人，就算台南綠到不行，大家也不要放棄任何一個地區，一定要贏。除了立委和總統，還有國民黨的政黨票也拜託大家要蓋上去，1人投3票，總統1票、立委票、政黨1票。