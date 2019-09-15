呂秀蓮臉書千字文開砲 批私菸案是國恥

2019-09-15 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮。聯合報資料照 分享 facebook 前副總統呂秀蓮今天對國安特勤涉嫌走私免稅菸案發表看法，她在臉書發表上千字意見，質疑華航是國營事業，總統府是國家最高行政中樞，國營事業與總統隨身官員，利用總統代表國家出訪時機，長期聯手，集體走私，「案發時間點正是總統返抵國內時，真是國之大恥。」

呂秀蓮表示，外界質疑蔡英文對本案「護短」，起因於案發後總統府一直用「超買」香菸來掩飾「集體走私」的罪行，引起公憤，迫使蔡於案發後一周出面親自道歉。國安局長亦於一週內奉令公布「檢討報告」，指出有76人涉案，其中國安局25人，包括局本部4人、特勤中心19人、訓練中心2人，總統侍衛室49人及憲兵警衛大隊2人。隨後台北地檢署於8月23日公布「首波偵結名單」，包括涉犯貪污治罪條例或違反稅捐稽徵法等罪起訴13人，另以違反稅捐稽徵法緩起訴6人，其中華航4人，偵辦效率超高。然而台北地方法院何時審理，可能遙遙無期。

呂秀蓮認為，按市售七星菸每條1250元，桃園機場每條賣670元，但機上免稅每條630元，又常以8折優惠，價差甚大，顯見菸稅菸捐對菸民確實負擔很大，本已民怨在心。本案爆發出華航為增加盈收，在承辦總統出訪專案時，對隨團人員放寬每人限購1條規定，甚至不管有無出國，只要訂購即可，此次居然裁示「完全不設限」，方便總統府官員集體走私，並因菸品太多根本未上機，而把它放在桃園華膳空廚的倉庫，直到總統回國前，才移至貨車。

她也說，財政部關務署竟以華航「擅自移動貨物」，輕處15萬罰鍰了事。其實根據「菸酒管理法」，超額輸入私菸最高可罰1千萬元，更可依「海關緝私條例」嚴懲，但財政部以區區15萬罰鍰為華航開脫，卻落實總統護短止血的質疑。

呂秀蓮說，華航是國營事業，總統府是國家最高行政中樞，國營事業與總統隨身官員，利用總統代表國家出訪時機，長期聯手，集體走私，用來載送走私菸的又是總統府的3輛車，而案發時間點正是總統返抵國內時，真是國之大恥，本案不只國家之恥，更突顯國安之危。

呂秀蓮說，總統府設特勤室與侍衛室及官邸警衛室，意在近身保護國家元首的安全，維護國家機密，尤其隨團出訪者，理應挑選專業及品德素養相當者擔任，但蔡總統任內，其維安隨扈及侍衛武官團隊三不五時傳出違規風紀問題，此次集體走私犯罪更騰笑國際，令人慨謂：「一室之不治，何以天下國家為？」

呂秀蓮最後說，更何況，歷史記載，「間諜常在總統身邊」，當年蔣介石身邊潛伏共諜沈安娜，而國民黨也將其調查局長沈之岳佈建在毛澤東身旁。不只中國，東德間諜紀堯姆更是西德總理布蘭德的秘書，爾虞我詐，諜影重重，而國家安危，緊繫其間。