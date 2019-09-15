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胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

阿扁要開班授課！ 打破台中監獄提出的四不原則

2019-09-15 12:08聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

前總統陳水扁繼日前踩紅線上台公開演說，今又在臉書宣布將在9月28日凱校「國策班」...
前總統陳水扁繼日前踩紅線上台公開演說，今又在臉書宣布將在9月28日凱校「國策班」親自授課。圖／本報系資料照片
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陳水扁繼日前公開在「908台灣國」募款餐會上台演說，打破「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等台中監獄提出的四不原則，今又在臉書「陳水扁新勇哥物語」公布，他將在9月28開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。

前總統陳水扁入監服刑後，因身體頻出狀況，取得醫學中心診斷證明獲准保外就醫，但扁頻踩紅線，除經常在臉書談政治，9月8日也首度上台演說，還直接嗆明「來抓啊！不要逼我選總統！」

阿扁臉書內容如下：

《阿扁誠摯邀請您或推薦新血作伙報名凱校國策班24期》

9/28開學，北部上課。阿扁親自授課，堅強講座陣容，保證滿載而歸。（北部上課）

￼報名起跑￼

國家領導與發展策略班旨在培育與儲備臺灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，本班核心活動包括「台灣精神之旅 – 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等。

本期講座教師規劃邀請：陳水扁、游錫堃賴清德、林信義、周婉窈、林佳龍、蔣理容、游盈隆、邱坤良、林昶佐、唐鳳、林萬億、林曼麗、鄭文燦陳其南林智堅、紀國鐘、陳儀深、黃志芳、黃居正、陳俊宏、李漢銘等。

報名時間：即日起受理報名

課程時間：2019年9月28日至2020年1月4日

上課時間：課程時間以每週六為主，每一堂課為2小時。

申請方式：請從官網「最新消息」下載表格，並將報名資料利用郵寄或電子郵件傳送至凱達格蘭學校。

前總統陳水扁繼日前踩紅線上台公開演說，今又在臉書宣布將在9月28日凱校「國策班」...
前總統陳水扁繼日前踩紅線上台公開演說，今又在臉書宣布將在9月28日凱校「國策班」親自授課。圖／截自「陳水扁新勇哥物語」臉書
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陳水扁保外就醫菁英黃志芳林智堅陳其南鄭文燦林佳龍游錫堃賴清德
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