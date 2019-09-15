阿扁要開班授課！ 打破台中監獄提出的四不原則

前總統陳水扁繼日前踩紅線上台公開演說，今又在臉書宣布將在9月28日凱校「國策班」親自授課。圖／本報系資料照片 分享 facebook 陳水扁繼日前公開在「908台灣國」募款餐會上台演說，打破「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等台中監獄提出的四不原則，今又在臉書「陳水扁新勇哥物語」公布，他將在9月28開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。

前總統陳水扁入監服刑後，因身體頻出狀況，取得醫學中心診斷證明獲准保外就醫，但扁頻踩紅線，除經常在臉書談政治，9月8日也首度上台演說，還直接嗆明「來抓啊！不要逼我選總統！」

《阿扁誠摯邀請您或推薦新血作伙報名凱校國策班24期》

9/28開學，北部上課。阿扁親自授課，堅強講座陣容，保證滿載而歸。（北部上課）

￼報名起跑￼

國家領導與發展策略班旨在培育與儲備臺灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，本班核心活動包括「台灣精神之旅 – 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等。

本期講座教師規劃邀請：陳水扁、游錫堃、賴清德、林信義、周婉窈、林佳龍、蔣理容、游盈隆、邱坤良、林昶佐、唐鳳、林萬億、林曼麗、鄭文燦、陳其南、林智堅、紀國鐘、陳儀深、黃志芳、黃居正、陳俊宏、李漢銘等。

報名時間：即日起受理報名

課程時間：2019年9月28日至2020年1月4日

上課時間：課程時間以每週六為主，每一堂課為2小時。

申請方式：請從官網「最新消息」下載表格，並將報名資料利用郵寄或電子郵件傳送至凱達格蘭學校。