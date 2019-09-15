國民黨團批喬案法官竟升官 司法院長下台、蔡英文道歉

2019-09-15 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



國民黨立院黨團總召曾銘宗(中)、副書記長林奕華(左)、許毓仁上午舉行「喬案法官竟升官！石木欽涉司法醜聞 蔡英文道歉！」記者會，要求司法院長為石木欽案督導不周下台負責；蔡英文總統也要為用人不當，向全民道歉。蔡佩芳／攝影。 分享 facebook 司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待等行為，已自行請辭公懲會委員長一職。國民黨立院黨團今早舉行記者會，要求司法院長許宗力下台負責、蔡英文總統公開道歉。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，石木欽作為公懲會首長，竟發生重大違紀醜聞，國民黨團給與嚴厲譴責。公懲會委員長為特任官，由司法院長甄選推薦，並經總統同意後任命。石木欽的不當行為，早在4年前就立案調查，卻仍於106年底由蔡英文總統任命升任公懲會委員長，對這件重大司法醜聞，司法院長應為督導不周，下台負責；蔡英文總統也要為用人不當，向全民道歉。

副總召林奕華提到，民進黨政府稱司法改革是最重要任務之一，但石木欽罔顧法官倫理重創司法形象，讓蔡英文總統的司法改革變成笑話一場。立委許毓仁指出，此一弊案讓公平正義掃地，是對司法體系的一大打擊，更呼應蔡英文政府用人不當。

國民黨團質疑，石木欽遭檢舉涉嫌喬司法個案，雖因查不出有具體不法事證，獲得簽結，但最爭議的部分是，他被查出多次與訴訟個案當事人有不當往來、飲宴，為何還能升任公懲會委員長。是否用人看顏色的考量，蔡英文總統有必要向全民講清楚說明白。石木欽被蔡政府任命為公懲會委員長，是繼促轉會副主委張天欽、中選會主委李進勇之後，另一件用人不當的重大事件，顯示蔡政府用人唯綠、看顏色不重專業，政府東廠化連司法獨立的司法部門也不放過，呼籲全民明年1月11日利用選票下架民進黨、下架蔡政府。