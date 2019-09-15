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國民黨團批喬案法官竟升官 司法院長下台、蔡英文道歉

2019-09-15 10:26聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

國民黨立院黨團總召曾銘宗(中)、副書記長林奕華(左)、許毓仁上午舉行「喬案法官竟...
國民黨立院黨團總召曾銘宗(中)、副書記長林奕華(左)、許毓仁上午舉行「喬案法官竟升官！石木欽涉司法醜聞  蔡英文道歉！」記者會，要求司法院長為石木欽案督導不周下台負責；蔡英文總統也要為用人不當，向全民道歉。蔡佩芳／攝影。
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司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待等行為，已自行請辭公懲會委員長一職。國民黨立院黨團今早舉行記者會，要求司法院長許宗力下台負責、蔡英文總統公開道歉。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，石木欽作為公懲會首長，竟發生重大違紀醜聞，國民黨團給與嚴厲譴責。公懲會委員長為特任官，由司法院長甄選推薦，並經總統同意後任命。石木欽的不當行為，早在4年前就立案調查，卻仍於106年底由蔡英文總統任命升任公懲會委員長，對這件重大司法醜聞，司法院長應為督導不周，下台負責；蔡英文總統也要為用人不當，向全民道歉。

副總召林奕華提到，民進黨政府稱司法改革是最重要任務之一，但石木欽罔顧法官倫理重創司法形象，讓蔡英文總統的司法改革變成笑話一場。立委許毓仁指出，此一弊案讓公平正義掃地，是對司法體系的一大打擊，更呼應蔡英文政府用人不當。

國民黨團質疑，石木欽遭檢舉涉嫌喬司法個案，雖因查不出有具體不法事證，獲得簽結，但最爭議的部分是，他被查出多次與訴訟個案當事人有不當往來、飲宴，為何還能升任公懲會委員長。是否用人看顏色的考量，蔡英文總統有必要向全民講清楚說明白。石木欽被蔡政府任命為公懲會委員長，是繼促轉會副主委張天欽、中選會主委李進勇之後，另一件用人不當的重大事件，顯示蔡政府用人唯綠、看顏色不重專業，政府東廠化連司法獨立的司法部門也不放過，呼籲全民明年1月11日利用選票下架民進黨、下架蔡政府。

蔡英文石木欽國民黨司法院民進黨司法改革台灣高等法院公務員林奕華
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