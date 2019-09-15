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香港光華文化中心 平路、羅智成、張曼娟都當過主任

2019-09-15 10:06聯合報 記者何定照╱即時報導

香港光華新聞文化中心原屬行政院新聞局，2012年新聞局裁撤後改隸文化部，正式名稱為台北經濟文化辦事處新聞組，在地稱光華新聞文化中心。中心主要辦理台港文化及新聞交流等服務工作，是台灣文化藝術在港的官方展示與交流平台，新聞組組長職稱為主任，歷任者包括作家平路、羅智成、張曼娟等。

光華中心官網表示，該中心是台灣在香港的文化櫥窗，分享具趨勢性、獨特性、創造性的台灣生活價值與文化現象；同時也是台港藝文媒合中心以及服務平台，跨越台港文化差異，促成兩地創作者、業界、市場端的對話，並建立雙向互動的策略模型，以強化台港間的文化鏈結。

對台港兩地一般民眾來說，光華中心最知名的就是一年一度舉辦「台灣月」，今年是第14屆。文化部表示，台灣月是光華中心在香港推動的旗艦計畫，有系統推介台灣品牌藝文團隊及活動，傳遞台灣公民社會的人文精神，成為在香港的台灣品牌文化櫥窗，今已是台在港澳駐地文化指標性活動。

光華中心另從2013年起舉辦「台灣式言談」，邀請香港本地各領域專家及意見領袖擔任主持人、社會創新與專業領袖對談，傳達台灣價值與文化脈絡。今年3月講者包括漫畫家阿推、設計師蕭青陽、藝術家王文志等。

光華中心共有三位秘書，前主任胡晴舫去年底辭職後，目前由其中一位秘書盧筱萱代理主任。

作家張曼娟曾任香港光華新聞文化中心主任。本報資料照片
作家張曼娟曾任香港光華新聞文化中心主任。本報資料照片
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香港品牌文化部
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