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香港工作簽卡關 文化部駐港機構主任懸缺10個月

2019-09-15 09:10聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部駐港機構光華新聞文化中心前主任胡晴舫去年12月辭職，今年5月通過人事令，遺缺由國家兩廳院前藝術總監李惠美。但因港府遲未發工作簽證，李惠美9月10日辭職獲准，也使光華中心主任出缺達10個月。由於光華中心一年一度在港舉辦的「台灣月」下月即將展開，這將是首次沒有正式主任的台灣月。

光華新聞文化中心主任向來由文化部派令，並經陸委會同意，工作簽證則由文化部委由光華中心向港府申請。熟悉香港的文化界人士表示，兩岸及香港局勢緊張，港府態度緊縮，台灣官方赴港的工作簽證可能因此卡關。據指出，香港台北經濟文化辦事處處長嚴重光去年中退休離任後，陸委會委任的處長也至今未獲工作簽證。

李惠美受訪表示，她3月就獲詢新職，6月初拿到派令，簽證卻至今沒下文。由於局勢動盪，她實在不知還要等多久，才決定辭職。

台灣官方赴港工作簽證遭卡，部分將赴港「台灣月」演出的台灣團隊也有憂心。無垢舞蹈劇場、作曲家林芳宜成立的「捌號會所」工作室都說，還在等工作簽證。也有藝術家因常批評中共及港府、主張台灣意識，憂心入港是否會被抓，不願赴港參加「台灣月」。

擔任台灣月首檔演出「梁祝的繼承者們」的香港導演林奕華則表示，該戲台灣演員的工作簽證都已下來。

文化部表示，李惠美是因個人生涯規畫離職，目前光華新聞文化中心主任由原秘書代理主任，一切運作如常，後續人事作業也將持續進行。至於「台灣月」，也將如預定在10月4日至11月19日舉行，辦理情形一切正常。

文化部駐港機構光華新聞文化中心今年5月通過人事令，主任遺缺由國家兩廳院前藝術總監...
文化部駐港機構光華新聞文化中心今年5月通過人事令，主任遺缺由國家兩廳院前藝術總監李惠美。但因港府遲未發工作簽證，李惠美9月10日辭職獲准。本報資料照片
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簽證香港文化部陸委會林奕華中共
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