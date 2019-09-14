「綠色法官」案外案 王世堅判賠施明德10年還沒賠清

2019-09-14 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民進黨前主席施明德近日在臉書提到，當年審判他控告台北市議員王世堅涉嫌誹謗案的法官曾自稱「綠色法官」。這則貼文引發台北地院發布新聞稿澄清，施明德則要求北院直接公布錄音光碟，並揚言在中秋連假後將邀請國人看一場「審判實境秀」。

不過，此事還有「案外案」，即施明德透露，他雖贏得民事官司，王世堅被判賠230萬元確定，但迄今王世堅自稱「負債累累」，沒有賠清。

施明德在臉書提到的「綠色法官」，審理的是他控告王世堅涉嫌誹謗的刑事官司。但最後法院判決施明德勝訴的是民事部分。

該案緣於紅衫軍「倒扁」期間，王世堅指控「倒扁總部」顧問許博允到大陸，是代表施明德向中共交心、傳話，遭施起訴求償。最高法院在2009年3月判決王世堅應該賠償施明德230萬元，並在聯合報等4報頭版刊登一天道歉啟事，全案確定。

不過，王世堅民事被判敗訴確定已經10年，該賠償的金額卻還沒賠完。施明德表示，王世堅自稱「負債累累」，即使他向法院聲請強制執行，每月也僅扣得寥寥金額，「還比不上累計的利息」。