為何總是「I don't care」？ 柯P：因為你死人看不夠多

2019-09-14 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲近來出新書「生死之間：柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」，明天還將前往新竹誠品打書。柯文哲今也趁著中秋連假在臉書上打書，強調自己一直很想把行醫30年的體悟，以及這幾年如何把急重症外科的務實個性搬到台北市政府，趁還有記憶時寫下來，當作人生的反省。也希望透過他的經驗，讓大家更了解生命的意義。

柯文哲表示，很多人問他爲何總是一副 I don't care 的樣子，自己都回答「那是因為你死人看得不夠多」。

柯文哲說，當你可以凝視死亡的時候，才能真正的思考人生的意義是什麼。人生其實只是一個過程，在過程當中，尋找生命的意義。既然死亡是必然，那麼世俗的成功與失敗，只是人生的一部分，又何必如此在意。在死亡面前，不過放下而已。