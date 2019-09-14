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為何總是「I don't care」？ 柯P：因為你死人看不夠多

2019-09-14 21:13聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲近來出新書「生死之間：柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練」，明天還將前往新竹誠品打書。柯文哲今也趁著中秋連假在臉書上打書，強調自己一直很想把行醫30年的體悟，以及這幾年如何把急重症外科的務實個性搬到台北市政府，趁還有記憶時寫下來，當作人生的反省。也希望透過他的經驗，讓大家更了解生命的意義。

柯文哲表示，很多人問他爲何總是一副 I don't care 的樣子，自己都回答「那是因為你死人看得不夠多」。　

柯文哲說，當你可以凝視死亡的時候，才能真正的思考人生的意義是什麼。人生其實只是一個過程，在過程當中，尋找生命的意義。既然死亡是必然，那麼世俗的成功與失敗，只是人生的一部分，又何必如此在意。在死亡面前，不過放下而已。

柯文哲表示，把別人當作自己，叫作博愛；把自己當作別人，叫作淡然，把別人當作別人，叫作智慧；最難的還是「把自己當作自己」，這叫作自在。不過柯文哲也說，在這世上，要做自己談何容易，就像當你打開電視，發現每一台 Call in 節目、每一個名嘴都在罵你，可是你還是能心情平靜，照常睡覺，隔天早上一樣七點半準時上工，做該做的事，能夠堅持真的不簡單。

柯文哲表示，很多人問他爲何總是一副 I don't care 的樣子，自己都回答...
柯文哲表示，很多人問他爲何總是一副 I don't care 的樣子，自己都回答：「那是因為你死人看得不夠多」。圖／擷取自柯文哲臉書
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