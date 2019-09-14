想暗算管中閔的綠色高官都「掛掉」羅智強：一正破九邪

2019-09-14 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待等行為，已自行請辭公懲會委員長一職，司法院17日將召開人事審議委員會討論他及其他法官涉及的不當行為。台北市議員羅智強在臉書表示，台大校長管中閔不知是練了九陽真經？還是有傷害反彈的絕技。「邪魔歪道、無恥宵小，想暗算管中閔的，都自動掛掉。」

去年教育界的大事，莫非就是台大校長遴選案，這起被外界稱為「卡管」的台大校長遴選風波，折損了3位教育部長。現任教育部長潘文忠，是第一位因管案請辭的教育部長，今年一月，潘再度回任教長。

另外，接手潘文忠的吳茂昆，上任後強硬駁回台大校長遴選結果，要求台大回到候選人推薦資格初審階段，重啟遴選。但是，吳茂昆自己也爭議不斷，去年5月因「違法赴陸」爭議請辭獲准，擔任教育部長僅短短40天，為第二位下台的教育部長。之後教育部長一職始終懸缺，直到去年7月，由內政部前部長葉俊榮轉任教長，也是處理管中閔案的第三位教育部長。直到12月24日，葉俊榮「勉予」聘任管中閔為台大校長，葉俊榮隨後請辭。