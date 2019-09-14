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拜廟被韓國瑜酸 蔡英文回嗆：好像大家都在做一樣的事

2019-09-14 19:02聯合報 記者林敬殷╱即時報導

國民黨總統參選人，高雄市長韓國瑜今天在台中連跑超過20個行程，多數都是宮廟行程，蔡英文總統稍早透過臉書表示，廟是台灣社會傳統上最重要的公共空間，有人曾經批評她只會到廟裡拜拜，但現在好像大家也在做一樣的事情。其實「我不在意被批評，只要能多接觸人民，不管哪裡我都應該盡量去。」

蔡英文今天連趕嘉義縣市及台南市，她表示，廟是台灣社會傳統上最重要的公共空間，每回參香，她都會把握跟鄉親面對面報告國政的機會。我通常也會多留一點時間，跟大家互動交流，聽聽大家的想法。她說，有人曾經批評她只會到廟裡拜拜，但現在好像大家也在做一樣的事情。其實她不在意被批評，只要能多接觸人民，不管哪裡她都應該盡量去。

蔡英文表示，台灣是民主國家，人民是國家的主人，政治人物面對人民，必須帶著誠意溝通。不管人數多少，她都會認真面對。

她說，「我們不必在意無謂的政治口水，我們應該在意的是，如何一起提升台灣的政治文化。」不能讓試圖製造錯誤輿論的口水，成為台灣社會的焦點。只有這樣，台灣的民主，才是令人驕傲的民主。她在臉書文末還加了一個「人潮就讓照片說話」的標籤，意在回應韓國瑜質疑沒人的說法。

蔡英文總統稍早透過臉書，回應先前國民黨批評她跑拜廟行程。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統稍早透過臉書，回應先前國民黨批評她跑拜廟行程。照片翻攝自總統臉書。
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