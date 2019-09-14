點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

2019-09-14 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民進黨前主席施明德日前在臉書提到，台北市議員王世堅幾年前誹謗他的案子一審時，「碰到一個呂政燁法官在稱讚我對台灣民主化自由化的重大貢獻後，呑一口口水竟然説：『我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！』果然，早上才開第一次庭下午他就判我敗訴。」他批評「這樣忠於政黨的法官，依然可以橫行，也將領終身俸！」

針對施明德的指控，台北地院12日發布新聞稿表示，「再次調閱開庭錄音查明，承審法官勸諭和解時，並無施明德先生臉書所述之言論，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德先生於臉書所述之內容與事實不符，特此澄清，請社會大眾勿再以訛傳訛。」台北地院並強調，民國101年1月6日法官法施行後，該院法官均已遵照法官法第15條之規定退出政黨，未參加政黨活動，以保持審判的公正與中立。

呂政燁日前接受媒體採訪時也說，當初是以尊重民主前輩的心情和施對話，案件上訴二審後，施也曾調出當時的法庭錄音，都可證明「我絕對沒有說過那些話」。

不過，施明德隨後又在臉書表示，當年呂政燁法官在法庭的7分鐘「政治訓話」，都在形容自己是如何地「墨綠」，而非「綠色」而已，「整個台北地院大法官們竟然聽不懂呂政燁在説什麼，這些大法官們的智力真的令人咋舌！否則就是官官相護。」

他質疑，法官們試圖在一大段長達7分鐘的演說裡，進行逐字「比對」，檢查是否「出現」施明德臉書上Po的那19個字嗎？台北地院的記者會就是「演出」這種低級的「把戲」，「堂堂整個台北法院做如此幼稚的背書行動，難怪人民常會說台灣的法官、檢察官只是一群會背法條，會考試卻常常連常識都缺乏，更欠缺判斷力和正義感的人」。

施明德表示，台北地院如果要人民信任司法，何必自己關起門來聽錄音帶，然後替人民下結論？為什麼不公公開開公布呂政燁當年在法庭上對台灣知名的「江洋大盜」說了什麼？「讓關心台灣司法的人士一起『欣賞』呂大法官是如何未審先判？是如何張揚『墨綠』法官的動人演技！法官也是人一樣可以有政黨立場，但是否可以帶進審判庭中做判決的依據？台北地院不公布錄音帶卻替人民下結論又包庇同類法官，是在壟斷人民知的權利和獨佔國家公器的詮釋權！」