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訪康那香回台投資 蔡英文：支持民進黨讓台灣脫胎換骨

2019-09-14 17:09聯合報 記者鄭維真╱即時報導

蔡英文總統今天下午在台南市長黃偉哲、立委郭國文及立委參選人賴惠員的陪同下，參訪台南將軍區的康那香不織布創意王國，蔡英文對於康那香參與回台投資計畫增加就業機會、科技發展表達感激，並鼓勵更多台商根留台灣，希望大家支持民進黨，持續提出好政策讓台灣脫胎換骨。

在中美貿易大戰下，台南市將軍區的康那香不織布創意王國為其中一家回流廠商，主要生產不織布及婦女衛生產品，康那香不織布創意王國董事長戴榮吉指出，公司剛好有新技術，加上總統提出回台投資計畫，因此決定回台新蓋廠房投資，據他了解，台灣有134家企業通過經濟部審核，國家用5800多億元協助，康那香申請17億元，很感激總統的好政策能協助企業。

蔡英文表示，回台投資是今年台灣經濟發展的重要一步，回台的廠商超乎預期很多，經濟部原本說2500億元就可以，過了幾個月就說用完了要改5000億元，過一陣子又滿了，現在已經5800億元，國家融資額度一直增加，只要企業願意回台投資，國家都會盡所有力量協助大家。

蔡英文說，台灣是非常有競爭力的地方，回台投資的都是高科技研發與創新，台南地區此次回來的有4、500億元，將來可能還更多，且台南越來越是高階產業聚集的重鎮，黃偉哲市長任重道遠。她也不忘提醒大家，郭國文今年立委補選在民進黨很困難的時候還能選上，這是對民進黨很重要的事，明年1月要再選一次，雖然很有信心，但還是要拜託大家支持，「我們推出照顧人民、更好的政策，讓台灣脫胎換骨」。

「總統連任、立委過半！」郭國文致詞時也表示，康那香董事長願意在位於海邊的將軍區投資，創造工作機會，尤其董事長每天都在想說如何擴充企業版圖，值得大家學習，也希望大家能用這種精神，明年選舉讓民進黨勝選。

蔡英文總統（右二）到台南康那香不織布創意王國參訪。記者鄭維真／攝影
蔡英文總統（右二）到台南康那香不織布創意王國參訪。記者鄭維真／攝影
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蔡英文總統（前排右二）到台南康那香不織布創意王國參訪。記者鄭維真／攝影
蔡英文總統（前排右二）到台南康那香不織布創意王國參訪。記者鄭維真／攝影
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蔡英文2020選舉
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