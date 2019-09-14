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徐永明：民進黨「抗中保台」別打假球

2019-09-14 14:04聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院將於下周二開議，針對外界關注的「中共代理人」修法，黨政人士透露，「中共代理人」修法勢在必行，只是該如何才能溫和又有效，將是後續討論重點；但黨內也有一派聲音主張，由於時間緊迫，「中共代理人」相關修法在這會期應暫緩。對此，時代力量黨主席徐永明表示，民進黨「抗中保台」整個暑假喊得震天價響，現在卻出現中共代理人相關修法「緩一緩」的聲音，這是什麼高明的策略還是騙術。

時代力量黨主席徐永明。攝影／記者蔡晉宇
時代力量黨主席徐永明。攝影／記者蔡晉宇
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徐永明臉書表示，為了抵抗中國併吞台灣的野心，反「一國兩制」、反「送中條例」、聲援香港民眾，執政團隊訴求唯有再連任，台灣才能贏，更喊出2020大選是台灣和中國的對抗賽；只是執政黨別忘了現在仍是全面執政，千萬不要一手賣「芒果乾」，一手打假球，連中共代理人、反併吞滲透等相關修法都想暫緩推動。

徐永明說，反紅媒滲透已是全民共識，就連國安局都曾明確表示，國內有中共「同路媒體」存在，針對此國安漏洞，時代力量提出「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」已經一讀，就等行政院和執政黨提出對案進入委員會啟動修訂法律。

徐永明指出，這個會期本土進步力量仍是國會多數，是立法的好時機，希望民進黨別重演之前一邊撐香港「反送中」，卻拖延「難民法」的事件，不要讓「抗中保台」淪為選舉操作，讓人民失望。

中共代理人徐永明時代力量一國兩制反送中難民
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