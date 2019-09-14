除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

2019-09-14 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



索羅門群島與我國邦交出現警訊，總統蔡英文今天在嘉義受訪時表示，我國與索羅門群島有很長的邦誼，雙方也有很多合作計畫，盡全力跟索羅門群島溝通。