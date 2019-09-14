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除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

裕隆鐵娘子連揮兩重刀 救得了嚴凱泰的納智捷？

除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

2019-09-14 13:44聯合報 記者林政忠╱即時報導

索羅門群島與我國邦交出現警訊，總統蔡英文今天在嘉義受訪時表示，我國與索羅門群島有很長的邦誼，雙方也有很多合作計畫，盡全力跟索羅門群島溝通。

不過，桃園市議員王浩宇下午在臉書貼文，索羅門群島將在今天召開內閣會議，決定是否跟台灣斷交。在此同時，中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國。

索羅門群島與我國邦交出現警訊，圖為使館區外的索羅門群島國旗（右二）。本報...
索羅門群島與我國邦交出現警訊，圖為使館區外的索羅門群島國旗（右二）。本報資料照片
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索羅門斷交嘉義王浩宇蔡英文
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