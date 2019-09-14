親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
李孟居赴陸遭押
政治
軍事
綜合

日職／巨人隊重燃台灣熱 對陳柏毓、李晨薰有興趣

「捍衛戰士」拿掉中華民國國旗 龐培歐籲美片商抗拒中國審查

人在曹營心在漢？林濁水：原來馬英九是身在藍營心在綠

2019-09-14 12:56聯合報 記者林政忠╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘日前發出退黨聲明，指他看到國民黨大老們的聲明後，可以理解他們的擔憂，但這些名單上有多少人是「人在曹營心在漢」。

民進黨前立委林濁水今天在臉書貼文，大局如果是藍綠對決，藍大敗己無懸念。前總統馬英九咽嗚勸郭台銘不要搞什麼「三腳督」，破壞藍綠對決的大局。太意外了，原來馬是綠派在藍營中，忠心耿耿的暗椿，「真是身在藍營心在綠啊！」

民進黨前立委林濁水今天在臉書貼文，大酸前總統馬英九是綠派在藍營中的暗椿，「真是身...
民進黨前立委林濁水今天在臉書貼文，大酸前總統馬英九是綠派在藍營中的暗椿，「真是身在藍營心在綠！」本報資料照片
分享

2020選舉林濁水馬英九郭台銘國民黨
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

民調持續領先！蔡英文躺著選總統？謝龍介解析勝選關鍵

2019-09-14 11:23

黃國昌：相信郭台銘會參選 但必須面對4問題

2019-09-14 11:58

郭台銘要教訓韓國瑜？ 郭辦：若參選是為中華民國好

2019-09-14 10:38

傳郭台銘17日宣布參選 柯考慮「同台」不會「郭柯配」

2019-09-14 10:56

酸韓國瑜根本沒準備好 柯Ｐ：太可怕了

2019-09-14 11:33

「禿子、燕子、漢子」再合體？盧秀燕：有機會、有機會

2019-09-14 11:17

影／郭台銘參選連署急迫 柯文哲掐指一算後…

2019-09-14 10:44

蔡英文提外交4目標 孫大千：催眠台灣人民粉飾太平

2019-09-14 10:40

命理師算郭台銘參選結局 撲克牌分析「結果會有2種」

2019-09-14 10:15

郭台銘何時宣布選總統？柯文哲：郭自己決定 何必問東問西

2019-09-14 10:08

郭台銘退黨 苦苓斷言「他不會出來選」網友打臉

2019-09-14 09:46

縣市長民調又引聲明！ 遠見：與天下調查無關

2019-09-14 09:41

韓國瑜、郭台銘都愛朱元璋 投射心理大不同

2019-09-14 08:00

郭台銘退黨…蔡英文：藍初選還沒結束

2019-09-14 00:19

推黃國昌選總統？時力意在逼民進黨上談判桌

2019-09-14 00:17

傳趙少康操盤？郭台銘：未參選哪來總幹事

2019-09-14 00:13

王金平被邊緣化？柯文哲：政治人脈沒人贏他

2019-09-14 00:07

楊秋興：逐大位要有天命 會為郭台銘參選連署

2019-09-13 23:56

影／柯文哲：郭台銘是打破藍綠新選項

2019-09-13 21:51

黃智賢：郭選贏國民黨泡沫化 蔡連任郭恆久貼保送標籤

2019-09-13 19:02

韓國瑜明到台中柯P訪高雄 林富男：不是踩地盤只是巧合

2019-09-13 16:45

擔任郭台銘青年部長？徐巧芯：陸媒假新聞

2019-09-13 15:50

影╱中秋不起義！郭稱「無黨一身輕」否認趙少康任總幹事

2019-09-13 15:35

郭台銘競選總幹事屬意趙少康？ 郭：趙是人生導師

2019-09-13 15:19

中秋起義 趙少康任總幹事？郭台銘：我最近有送他月餅

2019-09-13 14:27

影／蔡壁如允為郭輔選 綠市政顧問將改披民眾黨戰袍

2019-09-13 14:17

獨立參選總統倒數？ 郭台銘：現在「無黨一身輕」

2019-09-13 13:59

火線評論2020／郭台銘大步起跑 下周輪廓更鮮明

2019-09-13 13:56

蔡賴配難成 綠委：陳建仁、蘇貞昌都加分

2019-09-13 13:55

柯文哲助郭台銘連署50萬份 王金平恐轉披橘袍

2019-09-13 13:52

郭柯王聯盟 黃創夏：韓國瑜最可怕的壓力是王、不是郭

2019-09-13 13:36

影／韓嗆外交成績笑死人 蔡英文：需有國際視野處理

2019-09-13 13:26

郭台銘罵身在曹營心在漢 他解讀是身在韓營心在郭

2019-09-13 13:13

國民黨新聞稿發個人聲明 網友：這真是正式聲明？

2019-09-13 12:47

「鼻涕眼淚都吸回來了」 國民黨做影片嗆郭董

2019-09-13 12:42

影／替郭叫屈！柯酸「白海豚」個人利益大於政黨利益

2019-09-13 12:31

蔡壁如：若郭願意出來選 就會願意全力支持他

2019-09-13 12:29

卜睿哲：明年台灣大選結果揭曉後 北京有4種選項

2019-09-13 12:28

郭台銘退黨若參選總統 高雄藍營分裂難免

2019-09-13 12:10
看更多

熱門文章

回應楊秋興 韓國瑜競辦：楊該憂憤的是自身的氣度

2019-09-13 20:57

海軍證實 中科院研發國造巡防艦進度延宕

2019-09-13 15:24

他山之石／專家：從F-16到F-35 波蘭歷經18年

2019-09-13 18:13

楊秋興：逐大位要有天命 會為郭台銘參選連署

2019-09-13 23:56

郭台銘競選總幹事屬意趙少康？ 郭：趙是人生導師

2019-09-13 15:19

黃智賢：郭選贏國民黨泡沫化 蔡連任郭恆久貼保送標籤

2019-09-13 19:02

任期不滿一年就罷免 韓國瑜：為何不從我在娘胎就罷免

2019-09-13 22:05

郭柯王聯盟 黃創夏：韓國瑜最可怕的壓力是王、不是郭

2019-09-13 13:36

縣市長民調又引聲明！ 遠見：與天下調查無關

2019-09-14 09:41

韓辦出借黨中央網軍遭拒 曾永權下令支援

2019-09-13 13:36

禿子、燕子明天合體 侯友宜：尊重別人想法

2019-09-13 19:12

不只半年 蔡金樹去年7月在廈門飯店退房後即失聯

2019-09-13 14:07

台灣負債首度超越南韓 蔡英文政府卻猛推1500億利多政策？

2019-09-13 15:21

中秋起義 趙少康任總幹事？郭台銘：我最近有送他月餅

2019-09-13 14:27

獨立參選總統倒數？ 郭台銘：現在「無黨一身輕」

2019-09-13 13:59

郭若參選 藍立委選舉恐爆搶人大戰

2019-09-14 00:02

民調持續領先！蔡英文躺著選總統？謝龍介解析勝選關鍵

2019-09-14 11:23

柯文哲助郭台銘連署50萬份 王金平恐轉披橘袍

2019-09-13 13:52

影╱中秋不起義！郭稱「無黨一身輕」否認趙少康任總幹事

2019-09-13 15:35

擔任郭台銘青年部長？徐巧芯：陸媒假新聞

2019-09-13 15:50

立院下周開議 政院提3優先法案

2019-09-14 00:21

郭台銘退黨 苦苓斷言「他不會出來選」網友打臉

2019-09-14 09:46

不爽被當雞！新住民二代候選人喊「拉下韓國瑜」

2019-09-13 13:10

韓國瑜馬英九關係惡化？她直指：潘恒旭見縫插針惹禍

2019-09-14 11:00

沒動員 頻加碼…「鐵人」韓國瑜 測基層魅力

2019-09-14 00:01

韓國瑜台中鐵人行開跑 高喊「總統立委贏，台灣更好」

2019-09-14 09:18

郭台銘罵身在曹營心在漢 他解讀是身在韓營心在郭

2019-09-13 13:13

扁促再修「一例一休」 向小英喊話：道個歉不就好了

2019-09-14 09:58

韓國瑜、郭台銘都愛朱元璋 投射心理大不同

2019-09-14 08:00

直搗韓國瑜大本營 柯：很容易贏的棋下到都亂掉了

2019-09-14 09:41

曾銘宗強調不認識蔡金樹 疑是「鄭立中」之誤

2019-09-13 15:35

影／台中狂掃21宮廟 韓國瑜酸：蔡英文拜廟都沒有人

2019-09-14 11:32

命理師算郭台銘參選結局 撲克牌分析「結果會有2種」

2019-09-14 10:15

影／蔡壁如允為郭輔選 綠市政顧問將改披民眾黨戰袍

2019-09-13 14:17

王金平被邊緣化？柯文哲：政治人脈沒人贏他

2019-09-14 00:07

索羅門討論與台斷交 外交部抨擊：報告內容偏頗錯誤

2019-09-13 13:15

中科院「迅聯專案」 涉台美聯戰資料鏈整合

2019-09-13 18:11

韓今台中鐵人行…狂掃21宮廟 與盧秀燕合體

2019-09-14 00:13

韓國瑜明天台中鐵人行程 12小時狂掃21宮廟

2019-09-13 13:03

烤肉夜也要政令宣導 蘇貞昌：別讓明年沒有香腸烤

2019-09-13 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top