人在曹營心在漢？林濁水：原來馬英九是身在藍營心在綠

2019-09-14 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘日前發出退黨聲明，指他看到國民黨大老們的聲明後，可以理解他們的擔憂，但這些名單上有多少人是「人在曹營心在漢」。