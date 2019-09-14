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連任公視董事就違規輔選蔡英文 國民黨：舒米恩不適任

2019-09-14 12:22聯合報 記者周志豪╱即時報導

爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉書宣布「超強陣容」，其中卻赫然出現甫獲評選連任的現任公視董事舒米恩，已違公視董事不得參與政黨活動規定，遭藍營批評不適任。

立法院國民黨團委託的公視董事審查委員吳育昇批評，舒米恩周一確定獲得連任，新任期月底才上任，現在就同意出席蔡總統競選活動，為蔡輔選，顯然有恃無恐、太過囂張，已違公共電視法規定，下次審查會時將對舒米恩連任資格提出質疑。

也在調查該案的國民黨發言人洪孟楷則表示，蔡總統是法律人出身，競選活動卻主動違法邀約公視董事出席表演，帶頭違法，應公開道歉。洪也質疑，民進黨過去在也時批評政黨黑手伸入公視可恥，昨是今非、雙重標準。

公共電視第6屆董監事任期即將在9月25日屆滿，周一公共電視董監事審查委員會召開第7屆董監事第1次審查會議，選出包含歌手舒米恩．魯碧等7位董事以及1位監事，未達公視董事人數17位和監事人數3位的最低門檻，文化部須再補提名。

但舒米恩周一才確定獲得連任，周三就傳出將出席20日晚間由蔡英文總統競選總部舉辦的社群之夜當嘉賓，蔡總統還於個人臉書特別點名舒米恩加強宣傳，強調「卡司很生猛」，將用溫暖的歌聲，為社群上的彼此帶來最真實的感動，引發質疑。

依據公共電視法第13條規定，「董事於任期中不得參與政黨活動」，舒米恩行為已明顯違反相關規定。不過吳育昇表示，舒米恩下屆董事資格已獲審查會通過，無法回溯取消，但他將於審查會提出糾正。吳育昇也說，審查會上舒米恩能獲與會15位審查委員一致性通過，是因原住民身分族群代表性，並非過去表現特別傑出，如今確定連任就違法輔選，適任性有問題。

蔡英文官方臉書發文介紹舒米恩，稱是阿米斯之子，來自阿美族，阿米斯音樂節創辦人，獲得多次金曲金馬獎的肯定，關心土地，也曾寫下聲援同婚的歌曲「入夜之前」。Suming將用溫暖的歌聲，為社群上的彼此帶來最真實的感動。

爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉...
爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉書宣布「超強陣容」，其中卻赫然出現甫獲評選連任的現任公視董事舒米恩，已違公視董事不得參與政黨活動規定，連任合法性遭質疑。 圖／截自蔡英文臉書發文
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爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉...
爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉書宣布「超強陣容」，其中卻赫然出現甫獲評選連任的現任公視董事舒米恩，已違公視董事不得參與政黨活動規定，連任合法性遭質疑。圖／截自蔡英文臉書發文
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爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉書宣布「超強陣容」，其中卻赫然出現甫獲評選連任的現任公視董事舒米恩，已違公視董事不得參與政黨活動規定，連任合法性遭質疑。圖／截自蔡英文臉書發文
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爭取連任的總統蔡英文，競選總部20日晚間將辦跨界合作「社群之夜」，蔡前天起也在臉書宣布「超強陣容」，其中卻赫然出現甫獲評選連任的現任公視董事舒米恩，已違公視董事不得參與政黨活動規定，連任合法性遭質疑。圖／截自蔡英文臉書發文
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公視吳育昇蔡英文舒米恩2020選舉洪孟楷
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