科技業思考打選戰 郭台銘拚50萬份連署良率99.9%

鴻海創辦人郭台銘是否參選，已逼近最後掀底牌階段。據了解，郭最可能宣布的時間就是16日，廣告露出、參選或不參選聲明，以及連署書都在準備中，待郭台銘下最後決定。可以確定的是，郭台銘若是確定參選，不會跟親民黨借入場券，初步設定連署書要達到至少50萬份，並引入產品良率的概念，要求完全符合中選會「驗貨」標準。

至於副手，由於徵詢新北市長侯友宜二哥、醫師侯明鋒的消息見光死，郭董徵詢作業更為低調，單線聯繫，連幕僚都不清楚人選是誰。且郭台銘一開始組建的智囊團也重新洗牌，包括趙少康、陳文茜與毛治國等人都逐步淡出，由郭自己過去在業界信得過的人接手。

據了解，郭台銘至今未決定背水一戰參選到底，內部幕僚也分成選和不選兩派，而郭台銘自己則一直是主張參選的「最大鷹派」，他認為既參選要有獲勝把握，因此長考至今；至於正式宣布、登記參選時間，中秋連假後第一個上班日16日，不打擾大家休假，是合理推論。

知情人士透露，郭陣營已完成媒體採購，競選廣告最快15日就會在網路等平台上線，但要上線播放的獨立參選廣告內容，尚未最後拍板。同時，16日當天要拿出的聲明稿，也在撰寫中，目前準備參選與不參選兩份聲明，就等郭台銘下決定。