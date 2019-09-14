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扁促再修「一例一休」 向小英喊話：道個歉不就好了

2019-09-14 09:58聯合報 記者林政忠╱即時報導

前總統陳水扁今天在臉書貼文，呼籲「一邊一國行動黨」應主張全面檢討「一例一休」的重大爭議政策，重回阿扁時代的「周休兩天，勞資協商」。

前總統陳水扁在臉書貼文向蔡英文總統喊話，他呼籲「一邊一國行動黨」應主張全面檢討「...
前總統陳水扁在臉書貼文向蔡英文總統喊話，他呼籲「一邊一國行動黨」應主張全面檢討「一例一休」的重大爭議政策，重回阿扁時代的「周休兩天，勞資協商」。記者林伯東／攝影
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陳水扁貼文如下：

「一例一休」是蔡總統親自在總統府新九人小組會議拍板定案的，卻是民進黨2018年縣市長選舉慘敗的主要原因之一。本來是為了照顧勞工權益福祉，卻造成多數勞工也不領情，不僅無法創造勞資雙贏，反而引發勞資雙方、政府與消費者四輸局面，直到現在仍爭執不休，民怨四起。

錯就錯在蔡總統在選前不應答應勞團「還我七天」的訴求。因為關鍵不是那七天還不還，而是有無落實「週休兩天周，徹底保障勞工的權益福祉？後來發現「還我七天」不可行，甚至造成「一國兩制」，教師節工友不上班，「校長兼撞鐘」的笑譚！於是為了彌補政見跳票的闕失，勉強搞出各方都不討好的「一例一休」替代方案。其實朝令有錯，夕改又何妨？道個歉不就好了。

2000年底，阿扁政府提出縮短工時方案，經過國會朝野協商，通過從每個禮拜48小時，縮短為每二個禮拜84小時。隔年一月一日正式實施「周休兩天，同時檢討國定假日有無必要連二位偉大死人的生日、忌日共4天，連同青年節、教師節、光復節、行憲日也要放假？後來決議拿掉8天，增加228和平日列為國定假日。勞團跟蔡總統候選人訴求「還我七天」，指的就是被阿扁拿掉的七天。

拿掉包括偉大死人的4天共7天，不再放假，經過阿扁8年，「扁規馬隨」8年，大家都相安無事，何以會「還我七天」不成，演變成「一例一休」的重大爭議，結果吃力不討好呢？

問題癥結在徹底落實「週休兩天周，如何做到，交由「勞資協商」；協商不成，再找政府解決。政府本是勞資爭議的「公親」，卻變成管太多、太嚴、太細的「事主」，非常不值得。

蔡政府為了面子，不敢面對真正的民意，儘管微調二次仍無濟於事。「一邊一國行動黨」應主張全面檢討「一例一休」的重大爭議政策，重回阿扁時代的「週休兩天周勞資協商」。

一例一休勞團教師節蔡英文陳水扁一邊一國行動黨
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