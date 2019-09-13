【即時短評】石木欽案 讓人想到東廠事件

2019-09-13 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



公懲會委員長石木欽因任最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌受人招待，有違反「法官法」之虞，被北檢透過最高檢函轉司法院研處。石木欽雖搶在司法院人審會討論前請辭獲准，但負責全國公務員懲戒的機關首長，竟然本身就有「可被懲戒」的事由，也為蔡政府的用人不當，再添一例。

對於為何請辭，石木欽今天發表聲明表示，並非憂讒畏譏，只是「司法清白不容懷疑，個人清譽又豈能受人指點？」並稱自己成為「鬥爭下的犧牲品」。真相固然有待司法院徹底釐清，但石木欽不待人審會討論就先請辭，未能為捍衛自己清白而戰，確也難免遭外界質疑。

石木欽遭檢舉涉嫌「喬案」，雖因查不出有具體對價圖利問題，獲得簽結；但最惹人物議的，則是他被查出多次與案件當事人有不當往來、飲宴，都在他被蔡英文總統特任為公懲會委員長之前。在最講求「風紀」的司法界，如此行為還能被拔擢出任掌理全國公務員懲戒的首長，對照他在法界被視為與綠營的關係良好，難道「政治正確」竟成了升官保證？

主管公務員懲戒卻涉嫌違反司法風紀，讓人馬上聯想到去年九月的促轉會「東廠」事件。時任促轉會副主委張天欽在內部會議討論「除垢」時，意圖影響當時新北市長參選人侯友宜的選情。最該「促進轉型正義」的人，竟做違反轉型正義的事。當時促轉會主委黃煌雄及行政院長賴清德不但先後向公眾道歉，隨後的九合一選舉，民進黨大敗，「東廠」事件也被視為重要因素之一。