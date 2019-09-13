台灣負債首度超越南韓 蔡英文政府卻猛推1500億利多政策？

2019-09-13 15:21 聯合新聞網 文章提供／遠見



行政院院長蘇貞昌狂發紅利800億、廢除印花稅、承諾高鐵南延屏東。聯合報系記者杜建重／攝影 分享 facebook 最近，你感到幸福嗎？隨著2020總統大選逼近，執政黨也愈來愈「愛民」，開始當起聖誕老公公。根據國民黨彙整各部會的預算，累計今年以來，中央共推出13項利多政策、經費達800億元，這還未納入正在推動的高鐵南延計畫。

政策牛肉一項接一項發佈，行政院甚至在今（12）日上午通過，廢止實施執行長達85年的《印花稅法》。

不少人納悶什麼是印花稅？行政院長蘇貞昌解釋，統一發票中獎超過1萬元，兌獎時先扣繳所得稅2000元，再繳納印花稅40元（千分之四）。民眾一聽就知道，未來兌獎可以少繳錢了。

但地方政府可不這麼想，一旦廢止印花稅，未來22縣市的財政就會缺了一大塊。很快的，廢止印花稅的下個戰場就是立法院，立委諸公將為地方政府發聲阻擋。

廢止印花稅，卻改由全民埋單

其實，行政院也深知地方政府會反彈，所以今日行政院會後記者會，發言人Kolas Yotaka就表示，一旦立院三讀通過，政府會撥補預算「補好補滿」。這種作法是否能同時討好地方與民眾，恐怕還是未知數。

另外，針對廢止印花稅的財政缺口，財政部部長蘇建榮解釋，明年起主計總處籌措財源，2021年以後改由財政部賦稅署編列預算補足，未來則納入《財政收支劃分法》，將為地方政府的稅源及分配進行通盤性的整理。

簡單來說，未來民眾兌換1萬元統一發票時，就不必支付40元的印花稅，改由國庫承擔，說穿了就是拿納稅人的錢來補貼印花稅。

選前利多大放送，國庫赤字難解

廢止印花稅只是其中一項，根據國民黨彙整各部會的補助與津貼預算，累計蘇貞昌接任行政院長以來，紅利政績包括老年補助、育兒補助、老車補助、旅遊補助等，林林種種達13項，初估預算為800億元，其中，2至4歲育兒津貼及增設公幼就暴增300億元。

國民黨主席吳敦義11日也在中常會上指出，蘇貞昌身為九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支800億元以上，蘇貞昌不應該稱為「行政院長」，應改叫「散財童子」

如果再加計廢除印花稅，地方所短收的121億元將由國庫補齊，以及600至1500億元的高鐵南延經費，總計金額高達1521至2421億元，最終還是由全民埋單。

不過，蘇貞昌仍很有信心，昨晚更透過官方粉絲專頁表達：朝野政黨一起努力，國家就能大步向前進。

建設國家絕對是好事，但每逢選舉年就大撒幣，錢是否都花在刀口上，還是為爭取選票的權宜之計，最終將淪為「債留子孫」的蚊子館？

諷刺的是，財政部國庫署去年底公佈，2017年依國際貨幣基金（IMF）手冊計算，一般政府負債約6兆6723億元，占國內生產毛額（GDP）為38.28％，不僅較前年舉債更多，還大幅勝過日本、義大利、美國等G20國家的舉債水準，更是四年以來首度超越南韓的負債。

其實，台灣的負債不斷膨脹，從1996年民選總統以來，每一屆總統都持續借貸，前總統李登輝任內就達到1.37兆元，到現任總統蔡英文，2018年底統計已來到6.67兆元，22年期間，全國債務飆漲近4倍。

政府舉債是正常的，但前題是要在有限度、有意義或有效的情況下，透過債務拉抬經濟表現。

就以每到選舉年，就被重新提起的高鐵南延一案。9月10日，行政院長蘇貞昌回到故鄉屏東宣布高鐵南延計畫時，原本屏東人應感到歡欣鼓舞，但有許多當地人卻不這麼想。「高鐵並不是屏東人最需要的，我們不會常搭高鐵，我們需要更多的產業政策與輔導。」一位農民說。

蘇貞昌一句話，代價將高達上千億。高鐵南延屏東案，先前兩方案評估，經費達600至700億。如另增經高雄火車站與小港機場兩案，預算更高達1000至1500億元。財務可行性都很低。

吳敦義質疑，國家現在不是没錢嗎？多出來的800億，錢要從那裡來？他責成立法院黨團於總質詢期間好好問問，這些錢有没有法律授權？是否完成法定程序？國民黨也會適時派員向監察院提出舉發。

如今隨著大選逼近，政府天天忙著釋放利多，除高鐵南延計畫，還有前瞻計畫等多項建設。說到底，所有經費都是全體納稅人的錢，政府到底是真心為全國百姓，還是想討好選民贏得選票，相信民眾的眼睛是雪亮的。

蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook

（作者／ 江星翰、彭杏珠 本文出自2019.09.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）