索羅門討論與台斷交 外交部抨擊：報告內容偏頗錯誤

2019-09-13 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



索羅門總理蘇嘉瓦瑞今召開會議討論是否與台灣斷交，轉與中國大陸建交。外交部發布最新聲明指，依照索羅門的程序，目前仍有相關部會還要提出評估報告。且外交部發言人歐江安抨擊這份蘇嘉瓦瑞據以開會的「跨黨派小組報告」，內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，還捏造曾來台考察的訊息。

中華民國總統蔡英文(左)9日在台北總統府會見索國外交部長馬內列。歐新社 分享 facebook

歐江安表示，索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。

歐江安指出，索國政府今日召開的是執政團隊的「黨團會議」（caucus meeting），並非「內閣會議」。「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐。依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

根據外交部掌握的資料，「跨黨派小組」報告內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來臺考察並與我方進行討論等。外交部在此澄清，「跨黨派小組」未曾訪台，其個別成員曾參加本年8月亞太國會議員聯合會索羅門群島代表團隨同訪台，因其並不具考察小組任務身分，外交部並未與其有任何意見交換。因此，該小組報告竟稱外交部人員告以，對索國無特定援助計劃等節，實為謊言。

外交部指出，在事實基礎已有錯誤下，「跨黨派小組」所作出的結論或建議也失去可信度，相信也無法取信索國廣大民眾及政治人物。外交部也將向索國各界說明此報告的謬誤，提醒各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。

歐江安表示，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，因此外交部徐斯儉政務次長訪問索羅門群島的行程將如期進行，以利與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼。我國呼籲索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。

索羅門醞釀斷交，已有一段時間。我方除全力爭取，也引來華府介入，要求「維持現狀」，我報日前披露，台索關係在美方介入之後進入巷戰階段，但情況不容樂觀，恐撐不過7天。最新消息指出，美國派出副總統潘斯，打算在聯合國大會召開期間，與蘇嘉瓦瑞總理會面遊說，阻止此一變局。