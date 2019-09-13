索羅門棄台投中？21日前決定？綠委：已成國際政治角力

2019-09-13 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



根據中央社報導，索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天將召開內閣會議，討論是否與台灣斷交、轉向與中國建交，不過今天沒有做出結論，17日將繼續開會，盼21日前做出決定。民進黨立委趙天麟表示，目前局勢已到了非常嚴峻的一刻，不容樂觀，對台灣來說，這也是非戰之罪，已變成國際政治角力的一環。至於是否影響2020大選？羅致政認為，對蔡英文總統選情應該是正反都有，連美國介入都守不住，就是非戰之罪。

趙天麟說，我與索國邦交，美國也盡力協助，但嚴峻程度已到了咽喉，不容樂觀，還是希望接下來有好的消息。過去與我斷交的邦交國都是無預警宣布，但這次與索國的邦交關係，索國內部卻是跨黨派評估，而且長達好幾個月，因除了台索的邦交關係，這也關係著中美角力，尤其美國的印太的夥伴關係，若斷交，會打擊到台灣、澳洲及美國。

對於2020選情是否有影響？趙天麟認為，不適合將嚴峻外交拿來當選舉操作，甚至也難評估，因為中國打壓、捍衛主權概念，以及藍營批評的蔡總統兩岸關係處理不好，已成議題的博弈，若議題轉到那一邊，就是誰撿到槍，台灣就是卡在國際政治角力一環。