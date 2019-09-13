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與何韻詩對談 林昶佐：台灣為香港發聲 就像為自己發聲

2019-09-13 12:44聯合報 記者林麗玉╱即時報導

香港民運歌手何韻詩昨日訪台，今天出席「奧斯陸自由論壇」並與無黨籍立委林昶佐對談。林昶佐會前接受媒體聯訪表示，港府宣稱要撤回送中條例之後，台灣民眾對香港的關注度有降溫，這時候何韻詩訪台，可以喚起台灣對香港議題的關注度，加上9月29日有台港大遊行，是很好再度鼓舞台灣年民眾更關注香港局勢。

無黨籍立委林昶佐表示，臺灣、香港都在東亞第一線面對獨裁政府，台灣更是責無旁貸，因...
無黨籍立委林昶佐表示，臺灣、香港都在東亞第一線面對獨裁政府，台灣更是責無旁貸，因為台灣人民為香港發聲，就像為自己發聲一樣。記者／林麗玉攝影
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林昶佐表示，他與何韻詩是很久的老朋友，隨著香港局勢受國際關注，與何韻詩之間的共同話題就是香港的自由民主，對於黃之鋒、何韻詩等在國際爭取對香港支持，除了台灣，也到美國、歐洲各國等，香港在民主自由的運動上，很需要國際幫助，尤其臺灣、香港都在東亞第一線面對獨裁政府，台灣更是責無旁貸，因為台灣人民為香港發聲，就像為自己發聲一樣。

另外，對於新會期開議，是否支持時代力量提出港澳條例與難民法相關立法、修法？林表示，當年他與民進黨立委蕭美琴提出「難民法」提案，當初審議過程有人認為會擔心開國安漏洞，所以必須非常務實看待。

林認為，目前無論是港澳條例或現行機制，都無法完整處理難民相關議題，包括他最近協助一位西藏流亡印度的藏人學生，來台灣有很好的獎學金肯定，涵養和學識都受肯定，但因為難民身份，沒有很好機制來台灣唸書。像這樣狀況，絕不是靠現有機制就可以處理。對於後續是否立難民法，或是其他相關規定補強，都是應該後續思考。

香港難民林昶佐何韻詩反送中時代力量蕭美琴
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