郭台銘退黨是自殺他殺？ 唐湘龍：待明年政治驗屍

2019-09-13 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘12日宣布退出中國國民黨，被視為是參選2020總統大選的暖身。資深媒體人唐湘龍早上在他的電台節目中指出，郭台銘此時退黨，不管自殺或他殺，還沒有蓋棺論定，等明年選完後，讓政治驗屍官去評斷。

鴻海集團創辦人郭台銘，昨天宣布退出國民黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

唐湘龍指出，昨天看到國民黨大老刊出的廣告，雖然是勸和不勸離，但好像訃聞，國民黨的國之大老都列名單中，加起來31人，這死者一定是總統級的。

他說，郭台銘一定是看了名單後，受不了，決定退黨。韓國瑜應該要趕快出來謝票，韓從3月表態選總統後，砲火四射，臭罵權貴菁英，權貴密室協商，墊高自己參選正當性，當時被貼上權貴菁英，權貴密室協商，要做掉韓國瑜的，大概都在這31個名單裡頭。

但這31人在關鍵時刻，由連戰帶頭簽了名，交給黨中央叫菁英權貴大老每個人都簽，9月8日造勢完就醞釀此事，兩天內簽完刊出。唐湘龍說，這些人過去和誰比較好，當然是郭台銘，卻能在關鍵時刻割袍斷義，和郭說再見，這就是國民黨。

這廣告象徵建立銅牆鐵壁要和郭台銘切割，郭台銘的退黨到底算自殺還是他殺，明年選完後，讓政治驗屍官去評論。

如果韓國瑜或郭台銘贏了，那就算了，此事就單純多了，但如果蔡英文連任，接下去，1月11日之後的清算會非常慘烈。

他說，這幾天除了點名郭台銘外，也隱然在形塑國民黨第二波鬥爭，是針對明年只要輸了，所有的砲火，敗戰責任，不要去算韓國瑜的，要算郭台銘。所以郭此時的退黨，不管自殺或他殺，還沒有蓋棺論定，他會受到的批鬥還在後頭。