柯文哲明直搗韓國瑜大本營？柯營：和柯粉烤肉

2019-09-13 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲中秋節連假趴趴走，明天將走訪高雄市，外界解讀是直搗國民黨總統參選人韓國瑜大本營。民眾黨發言人陳思宇說，明早先到三鳳宮參拜，再走到附近的三民市場吃早餐，晚上在高雄市小港陪柯粉烤肉，因為是中秋假期，活動安排主要是和柯粉互動為主。

柯文哲上午到新北市中和烘爐地福德宮時，媒體問柯，是不是明天要直搗韓國瑜的大本營？柯文哲說，不要用這種什麼直搗大本營，還酸韓國瑜每個禮拜都在台北。至於是否明天會跟鴻海創辦人郭台銘合體？柯說不曉得，還反問媒體「有嗎？我不知道。」

柯文哲今天安排新北、南投的宮廟行程，明天參訪高雄市三民區的三鳳宮。三民區是綠營票倉，三鳳宮在韓國瑜選高雄市長時，網路上還流傳一張高雄三鳳宮的籤詩，藏頭詩寫著「韓國瑜痛宰陳其邁」，引起軒然大波，三鳳宮趕緊出面澄清這，還說籤詩已損及三鳳宮名譽和著作權，以涉侵權、妨害名譽向警方報案。

台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇指出，這三天在各地的活動，主要是與柯粉互動，以及參拜宮廟，除了明天的三鳳宮，周日的台中、苗栗、新竹行程，也都是走訪宮廟。周日晚上在新竹誠品新竹巨城店，舉辦『生死之間』的簽書會，也是和柯粉的互動。