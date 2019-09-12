指控蔡總統偽造學歷 府：追加告訴彭文正涉妨害名譽

2019-09-12 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



電視節目主持人彭文正指稱蔡英文總統偽造學歷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府稍早發表聲明表示，針對前電視節目主持人彭文正多日來持續不實指稱蔡英文總統偽造學歷，經委任律師檢具包括網路影像等事證，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統畢業自英國倫敦政經學院，是校方列為名人錄的博士校友，相關的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。但彭文正等部分人士，卻刻意迴避向校方查證，持續以各種不實資訊意圖誤導抹黑，或稱證書造假，或造謠總統未取得博士口試資格，更離譜的還有稱總統論文由人捉刀合寫，種種惡意扭曲事實的無稽行徑，已對總統名譽、社會公義造成傷害。因此在檢具相關違法事證後，將對彭正式提出告訴。

【中央社台北12日電】

針對前電視節目主持人彭文正多日來持續指控蔡總統偽造學歷，總統府今晚發出新聞稿指出，已委任律師檢具包括網路影像等事證，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。

台大名譽教授芬8月29日召開記者會，指稱蔡總統「偽造論文及證書」，同時也公布台裔學者林環牆的書面報告，指蔡總統的學位證書是「贗品」，總統府日前正式向台北地檢署遞狀，控告賀德芬、林環牆妨害名譽。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統畢業自英國倫敦政經學院，是校方列為名人錄的博士校友，相關的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。

張惇涵說，彭文正等部分人士，卻刻意迴避向校方查證，持續以各種不實資訊意圖誤導抹黑，或稱證書造假，或造謠總統未取得博士口試資格，更離譜的還有稱總統論文由人捉刀合寫，種種惡意扭曲事實的無稽行徑，已對總統名譽、社會公義造成傷害。因此在檢具相關違法事證後，將對彭正式提出告訴。