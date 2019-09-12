蔡英文總統下廚了 與另一位辣台妹共嘗「肉絲炒豆乾」

2019-09-12 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統日前參訪民視電視台，也與蔡總統口中真正的辣台妹資深藝人陳美鳳「美鳳有約」一起錄製節目，並親自下廚，節目將於明天中秋節播出。

蔡英文說，前陣子她去參訪民視，關心本土的影視產業。民視開台22年，用心製播了許多叫好又叫座的優質本土節目。《美鳳有約》就是其中一個。她到各地拜訪時，當地朋友都會帶她去吃各種美食小吃。她注意到，幾乎每一家有名的小吃店，都會寫著大大的「美鳳有約推薦」，或牆上掛著陳美鳳的簽名合照，美鳳跟她一樣，跑遍全台。

不過，蔡英文表示，陳美鳳跟她說，有時會有人說她推薦的店「不合口味」，陳美鳳總是回答，小吃店的老闆，站一天煮到汗流浹背，準備給我們的食物，都是人家的用心。口味人人不同，但是我們應該要體會老闆的辛勞，應該抱著感恩的心。陳美鳳這麼窩心的一番話，她真的很認同，也真的是每一個老闆的心聲。

蔡總統說，這次她到美鳳的節目，做了一道家常菜「肉絲炒豆乾」，我們一起品嘗、一邊跟大家分享台灣厲害的豬肉，向辛苦的豬農致敬。她的架勢應該沒有漏氣吧？