索羅門總理稱「台灣毫無用處」 許毓仁：蔡總統、吳釗燮隱瞞什麼？

2019-09-12 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡英文總統(左）2017年9月在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場，以軍禮歡迎當時的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）伉儷及來訪官員。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

我邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞日前表示，「台灣對我們毫無用處(completely useless)」，兩國邦交傳生變。總統蔡英文上午表示在中國步步進逼之下，我們確實面臨挑戰，面對這樣情勢還是盡最大力量，整個事情還在努力當中。

國民黨立委許毓仁認為蔡政府隱瞞索羅門群島邦交危機，蔡總統、吳釗燮部長欠人民一個真相說明，他指索羅門群島與我國邦交危機，一直有跡象，六個月前索國媒體已經有披露可能與中共建交，也有報導指出當地政府將在100天內做決定，當時他就要求外交部提高警戒，積極維護邦交，當時吳釗燮部長回應邦交穩定。

許說，上個禮拜索羅門群島外交部長浩浩蕩蕩來台，蔡總統接見，外交部長接見，會後蔡總統指出：「雙方關係友好，好朋友來拜訪」當時他就質疑，索國外交部長是來談斷交價格的，價格談不攏，就準備說再見。非常明顯的，中共已經幾乎拿下索羅門群島，索國國會議員也大部分傾向跟中共建交，面對這樣的外交狀況，講的是務實的經濟實力。但是蔡總統、吳釗燮部長卻隱瞞全國人民對於幫索國的狀況，謊稱邦交穩定，是否有欠人民一個道歉？

索國總理批評台灣毫無用處(useless)，這樣的邦交國我們還要嗎？ 這一篇文章，昨天他就在外媒看到，原本在等政府的回應，事實上，政府一直到現在還把台灣人民隱瞞在鼓裡，不願意真實面對邦交危機。 如果說我國邦交真的不穩定的話，是否應該向人民說明，而不是一味地表面友好。

另外我國到底投了多少錢到索羅門，資助了哪些項目？哪些政治人物？ 動用了多少機密外交金費？ 人民有權利知道！之前承諾幫他們辦運動會、蓋體育場，少說也有數億數億到數十億不等，這次出國外交部長來又跟我們要了多少錢？政府對他們承諾了什麼？ 把台灣當成凱子，蔡總統為了要避免再掉一個邦交國，不敢說出真實狀況，給了多少錢？另外索國內政局極度的不穩定，我們拿錢去資助當地的政府，是否也捲入當地的政治鬥爭？