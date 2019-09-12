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韓國瑜批蔡英文讓我陷外交困境 國政顧問團推裡子外交

2019-09-12 14:26聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今推出「富國利民 不拚面子拚裡子」外交政策，主張重視經貿、捍衛主權、發財外交、裡子外交、多交朋友。韓國瑜批評蔡英文，口口聲聲說最能保護中華民國主權，卻讓外交越來越困難，實在非常諷刺。

國政顧問團所提出的裡子外交包含「產業有保障」，增加駐外單位的經貿比重，從事產業外交；「醫療有大愛」從事人道外教，協助建立友我國家完善的救災制度，擴大辦理度假打工、海外志工、青年大使等活動，推動青年領到人才培訓，支持青年參與國際會議、競賽及活動，幫助偏鄉、清寒、基層青年走向國際。

韓國瑜表示，蔡英文總統口口聲聲說她是最能夠保護中華民國主權的總統，還說整個對外系是最好的時刻，這非常非常的諷刺，除了這3年來斷交5個國家以外，再加上政府推出新南巷政策並沒有亮點出現，很多國際組織我們反而不能參加了，口口聲聲最能保護中華民國的主權，怎麼我們外交會越來越困難？

韓國瑜又說，我國對外整個自由經濟貿易協定一個都沒有簽訂，讓台灣出口產品受到嚴重不公平的對待，加上如果索羅門再斷交，那真的是雪上加霜，所以希望台灣人民能夠更注意外交問題，一定要執政黨教出一張成績單，不是只有嘴巴講。

外交小組召集人何思因表示，韓國瑜提到蔡總統捍衛主權最厲害，可是外交成績單不好看。對此他表示，美國是我們傳統的盟友，對我們的安全非常的重要，但不要對美國是否會幫助台灣直接出兵抱有太大期望，如果我國沒事就去捅大陸的話，美國到時候很難進入台海幫助台灣。

駐紐西蘭前大使介文汲表示，韓國瑜提出的發財外交，其實在國際上這是各國外交的主流，各國都在用外交資源工具替國內百姓賺大錢，替國內產業找出路，去國際市場爭取更多的投資。這裡面主要是有政府政策的支持，而台灣現在已經非常好的團隊跟資源，以及世界100個駐外點，所以可以馬上發動非常大的能量出來，替台灣的老百姓、國家的經貿以及國家發展爭取到非常多立刻且實際的利益。

介文汲說，除了產業做為發展的重要環節外，這次國政顧問團還強調青年培力，因為青年未來的生涯會遇到越來越多國際力的競爭，怎麼增強年輕世代的國際競爭力是將來駐外機構非常重要的工作項目，駐外的代表就是青年朋友國際競爭力的領航者，外交部會用更多的資源來協助；此外，我國駐外的大使代表也會是台灣產品駐在地的頭號推銷員。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）與外交小組召集人何思因（右）、駐紐西蘭前大使介文汲。...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）與外交小組召集人何思因（右）、駐紐西蘭前大使介文汲。記者劉學聖／攝影
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