韓國瑜批蔡英文讓我陷外交困境 國政顧問團推裡子外交

2019-09-12 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今推出「富國利民 不拚面子拚裡子」外交政策，主張重視經貿、捍衛主權、發財外交、裡子外交、多交朋友。韓國瑜批評蔡英文，口口聲聲說最能保護中華民國主權，卻讓外交越來越困難，實在非常諷刺。

國政顧問團所提出的裡子外交包含「產業有保障」，增加駐外單位的經貿比重，從事產業外交；「醫療有大愛」從事人道外教，協助建立友我國家完善的救災制度，擴大辦理度假打工、海外志工、青年大使等活動，推動青年領到人才培訓，支持青年參與國際會議、競賽及活動，幫助偏鄉、清寒、基層青年走向國際。

韓國瑜表示，蔡英文總統口口聲聲說她是最能夠保護中華民國主權的總統，還說整個對外系是最好的時刻，這非常非常的諷刺，除了這3年來斷交5個國家以外，再加上政府推出新南巷政策並沒有亮點出現，很多國際組織我們反而不能參加了，口口聲聲最能保護中華民國的主權，怎麼我們外交會越來越困難？

韓國瑜又說，我國對外整個自由經濟貿易協定一個都沒有簽訂，讓台灣出口產品受到嚴重不公平的對待，加上如果索羅門再斷交，那真的是雪上加霜，所以希望台灣人民能夠更注意外交問題，一定要執政黨教出一張成績單，不是只有嘴巴講。

外交小組召集人何思因表示，韓國瑜提到蔡總統捍衛主權最厲害，可是外交成績單不好看。對此他表示，美國是我們傳統的盟友，對我們的安全非常的重要，但不要對美國是否會幫助台灣直接出兵抱有太大期望，如果我國沒事就去捅大陸的話，美國到時候很難進入台海幫助台灣。

駐紐西蘭前大使介文汲表示，韓國瑜提出的發財外交，其實在國際上這是各國外交的主流，各國都在用外交資源工具替國內百姓賺大錢，替國內產業找出路，去國際市場爭取更多的投資。這裡面主要是有政府政策的支持，而台灣現在已經非常好的團隊跟資源，以及世界100個駐外點，所以可以馬上發動非常大的能量出來，替台灣的老百姓、國家的經貿以及國家發展爭取到非常多立刻且實際的利益。