蘇揆拍板廢止印花稅 柯文哲：中央應先說怎麼補財政缺口

2019-09-12 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板財政部提報廢止「印花稅法」。對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，簡政輕稅是個原則，基於簡政理由廢止印花稅，我們是同意，但中央應該要先告訴我們怎麼補回財政缺口？