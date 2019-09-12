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蘇揆拍板廢止印花稅 柯文哲：中央應先說怎麼補財政缺口

2019-09-12 14:18聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板財政部提報廢止「印花稅法」。對此，台北市柯文哲今受訪時表示，簡政輕稅是個原則，基於簡政理由廢止印花稅，我們是同意，但中央應該要先告訴我們怎麼補回財政缺口？

柯文哲說，印花稅坦白講稽徵成本很高，對台北市來講，是滿大的一個稅收，所以基於簡政的理由廢止印花稅，我們是同意，但中央應該要先告訴我們，台北市一年少掉49億元(稅收)要怎麼處理。

行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板財政部提報廢止「印花稅法」。 圖／聯合報系資料照...
行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板財政部提報廢止「印花稅法」。 圖／聯合報系資料照片
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