侯友宜勒索國民黨讓她進不分區名單？她嗆名嘴太落漆！

2019-09-12 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



原來真的有「侯家軍」喔！那，說好的「拚市政」呢？資深媒體人羅友志日前爆料，新北市長侯友宜不參加韓國瑜三重造勢是另有盤算，是希望國民黨「接受他推薦(ㄌㄜˋㄙㄨㄛˇ)的讓兩個不分區侯家軍子弟兵進安全名單，羅並指其中一人是侯的警大同窗同學葉毓蘭。

葉毓蘭中午連忙上人臉書澄清澄清，指羅友志太落漆了！她沒有想到羅居然會用「勒索」的語詞，或是她要靠著明星同學「強勢回鍋」國民黨來說三道四， 不勞羅費心。

葉毓蘭說，四年前她接受新黨推薦為不分區立委，是兩黨主席朱立倫與郁慕明之間的協議，新黨將她列為不分區第一，將打扁大將邱毅列第二，是要凸顯警消權益的重要，當時郁告訴她，新黨不是鋼性政黨，不會影響她的國民黨員的身分，只是在向中選會登記為政黨候選人時必須登記為新黨。而且在選舉期間在各地造勢時，都以總統投朱立倫、王如玄，區域投國民黨，政黨票給新黨做為訴求。

葉毓蘭表示，當時她是國民黨中央考紀會委員，也是新北市選舉委員會委員，一向自重自愛，在決定接受推薦後，先向新北市政府辭去選舉委員，又向中央考紀會黃昭順主委報告，經黃主委指示，先傳真一張退黨聲明以避免黨紀處分。選舉的結果不夠理想，新黨沒有跨越5%門檻，她成了立委未遂。但是選後立即被找回去擔任國民黨中央考紀會委員，也從未參加新黨的黨務運作，即便上屆立委選舉中為新黨爭取到政黨補助款，但她也從未過問該筆補助款的公益用途，惟感謝新黨曾經贊助過婦援會的「阿嬤家」募款義賣、也曾送慰問金給因公執勤受傷的員警，也是不忘當時將她列為不分區立委名單第一的初衷。

立委落選後，嚐盡世態炎涼，人情冷暖。警察大學的固定兼課被取消了，行政院和各部會的委員也逐步被淸倉，收入銳減，但是三年多來，她從來沒有放棄使命，持續為退休軍公教和警消權益發聲，雖然只憑一枝禿筆，繼續狗吠火車。