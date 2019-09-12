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台索邦交巷戰 7~10天內恐斷交 美促「維持現狀」

2019-09-12 12:53世界日報 記者張加／華盛頓報導

中華民國總統蔡英文(左)9日在台北總統府會見索國外交部長馬內列。歐新社
中華民國總統蔡英文(左)9日在台北總統府會見索國外交部長馬內列。歐新社
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可靠消息來源透露，中華民國與南太平洋邦交國索羅門群島的關係，在華府介入後，已進入是否斷交的最後「巷戰」階段，但恐怕撐不過未來七到十天；澳洲報紙「澳洲人報」11日曾報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Damukana Sogavare)宣稱，「台灣對我們毫無用處(completely useless)」，並表示中國可協助索國與強鄰澳洲抗衡，是索國更好的外交夥伴。

「澳洲人報」以「太平洋島國即將與台灣斷交」(Pacific nation set to cut Taiwan)為題報導指出，蘇嘉瓦瑞的表態，是索國準備與台灣斷交，迄今最強烈的跡象。

中華民國總統蔡英文12日表示，索羅門群島邦交在中國步步進逼下，確實面臨挑戰，「面對這樣情勢還是盡最大力量，整個事情還在努力當中。」

中華民國與索羅門群島自1983年建交，一旦斷交，台灣將只剩16個邦交國；中國目前是索國產品最大的買主。

這場台灣在索國的外交關係拉鋸戰，從索羅門群島一路延伸至台灣和華府；除了因台駐索羅門群島前任大使羅添宏重病就醫後，在今年8月升任大使的廖文哲在索國努力折衝外；據了解，台灣不斷請託白宮國務院相關單位與官員，希望透過美國的影響力，勸下斷交心意已決的索羅門群島，華府也已訓令駐索國大使交涉。

中華民國總統蔡英文9日接見索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列(Jeremiah Manele)夫婦，相關訪台行程並由外交部政務次長徐斯儉全程陪同；徐斯儉已訂下周前往索羅門群島，希望能見到索國總理蘇嘉瓦瑞，背水一戰。

據報導，美國駐巴布亞新幾內亞、索羅門與萬那杜三國大使凱瑟琳．艾伯特─葛雷(Catherine Ebert-Gray)10日曾拜訪蘇嘉瓦瑞，強調美國支持索國與台灣維持友好關係，甚至以援助計畫「千禧挑戰計畫」(Millennium Challenge Corporation)，暗示索國若與中國建交，將會發生債務、資金不透明的問題，恐影響該國在計畫中的評比。

艾伯特─葛雷日前接受中央社訪問時對此事表示，她同時告訴蘇嘉瓦瑞，美國支持索國與台灣維持友好關係；「因為索羅門群島正在考慮從台灣轉向承認中國，美國政府已表達，希望索國這個太平洋國家要維持現狀。」

「澳洲人報」報導，蘇嘉瓦瑞接受澳洲國立大學太平洋與中國問題專家史密斯(Graeme Smith)訪問時指出，相較於台灣，中國可以提供援助給索國而不必看澳洲臉色。

「老實說，就經濟與政治層面來說，台灣對我們毫無用處。」但蘇嘉瓦瑞也坦承，索國許多民眾反對與中國建交。

「我派了40個警官到台灣受訓，你知道澳洲做了什麼？外交部長自己到台灣說：停止訓練，這是我們(澳洲)的地盤。」蘇嘉瓦瑞說，「唐納如果到中國也這樣說：你們停止，離開這裡，中國才不會鳥他。」

蘇嘉瓦瑞說，中國會說：「滾開，這是主權政府在行使主權。」

蘇嘉瓦瑞所指的外交部長，是澳洲前外長唐納(Alexander Downer)，但澳洲與台灣並無邦交，唐納任內也不可能到台灣訪問。

中華民國外交部表示，蘇嘉瓦瑞的評論並未反映出目前台索關係的全貌，台駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞溝通中；台灣外交部日前甚至告訴索國政府，相關決策過程應完全公開透明，確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

澳洲人報報導，蘇嘉瓦瑞的政治生命取決於是否與台灣斷交；索國多位國會議員支持與中國建交，五月曾給蘇嘉瓦瑞六個月，完成與中國建交，否則就要面對不信任投票；但有16名議員警告不得與台灣斷交。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞稱，台灣對索國毫無用處，澳洲媒體解讀為索國準備與台灣 斷交...
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞稱，台灣對索國毫無用處，澳洲媒體解讀為索國準備與台灣 斷交。圖為蘇嘉瓦瑞2017年在澳洲智庫參加對談。美聯社
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美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門群島及萬那杜大使葛雷說，台灣是索羅門群島的傑出夥伴。...
美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門群島及萬那杜大使葛雷說，台灣是索羅門群島的傑出夥伴。中央社
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索羅門群島仍保持自然風光，圖為今年4月間民眾在國會前示威，那棟茅屋形狀建築即為國...
索羅門群島仍保持自然風光，圖為今年4月間民眾在國會前示威，那棟茅屋形狀建築即為國會。(Getty Images)
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索羅門斷交外交部華府蔡英文國務院白宮
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