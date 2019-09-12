索欲與台斷交 美力阻 恐難撐數日

2019-09-12 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



可靠消息來源透露，中華民國與南太平洋邦交國索羅門群島的關係，在華府介入後，已進入是否斷交的最後「巷戰」階段，但恐怕撐不過未來七到十天；澳洲報紙「澳洲人報」11日曾報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞宣稱，「台灣對我們毫無用處(completely useless)」，並表示中國可協助索國與強鄰澳洲抗衡，是索國更好的外交夥伴。

「澳洲人報」以「太平洋島國行將與台灣斷交」(Pacific nation set to cut Taiwan)為題報導指出，蘇嘉瓦瑞的表態，是索國準備與台灣斷交，迄今最強烈的跡象。

中華民國與索羅門群島自1983年建交，一旦斷交，台灣將只剩16個邦交國；中國目前是索國產品最大的買主。

這場台灣在索國的外交關係拉鋸戰，從索羅門群島一路延伸至台灣和華府；據了解，台灣不斷請託白宮與國務院相關單位與官員，希望透過美國的影響力，勸下斷交心意已決的索羅門群島，華府也已訓令駐索國大使交涉。

中華民國總統蔡英文9日接見索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列夫婦，外交部政務次長徐斯儉已訂下周前往索羅門群島，希望能見到索國總理蘇嘉瓦瑞，背水一戰。

據報導，美國駐巴布亞新幾內亞、索羅門與萬那杜三國大使凱瑟琳．艾伯特─葛雷(Catherine Ebert-Gray)10日曾拜訪蘇嘉瓦瑞，強調美國支持索國與台灣維持友好關係。

艾伯特─葛雷日前接受中央社訪問時表示，她同時告訴蘇嘉瓦瑞；「因為索羅門群島正在考慮從台灣轉向承認中國，美國政府已表達，希望索國這個太平洋國家要維持現狀。」

「澳洲人報」報導，蘇嘉瓦瑞受訪時指出，相較於台灣，中國可以提供援助給索國而不必看澳洲臉色。

「老實說，就經濟與政治層面來說，台灣對我們毫無用處。」但蘇嘉瓦瑞也坦承，索國許多民眾反對與中國建交。

「我派了40個警官到台灣受訓，你知道澳洲做了什麼？外交部長自己到台灣說：停止訓練，這是我們(澳洲)的地盤。」蘇嘉瓦瑞說，「唐納如果到中國也這樣說：你們停止，離開這裡，中國才不會鳥他。」

澳洲人報報導，蘇嘉瓦瑞的政治生命取決於是否與台灣斷交；索國多位國會議員支持與中國建交，五月曾給蘇嘉瓦瑞六個月，完成與中國建交，否則就要面對不信任投票；但有16名議員警告不得與台灣斷交。